Komentář Petra Peška: Prozření v hnutí | E15.cz

Není obvyklé, aby strana likvidovala tak velkou buňku, navíc ve druhém největším městě. A stejně tak není běžné, aby její řady opouštělo tolik výrazných tváří, navíc se silným pocitem zhrzenosti.

Pak jsou tu ale věci, které z ANO klasickou – či „demokratickou“, jak to Andrej Babiš rád pejorativně nazývá – stranu dělají. Anebo přesněji řečeno, stranu zasaženou těmi největšími špatnostmi. Manipulace s veřejnými zakázkami, „velrybaření“ neboli pochybné nabírání členů. Ale také vydírání složkami z uniklých vyšetřovacích spisů, o němž mluví bývalý brněnský primátor a nyní již také bývalý člen a místopředseda ANO Petr Vokřál. To vše se kolem pobočky hnutí v Brně točí.

Jistě, ANO není zdaleka prvním politickým uskupením, u něhož se podobné prakticky objevily. Ve větším či menším měřítku to po čase potká téměř každou stranu. Málokdy to ale skončí tak radikálním řezem jako v Brně. A není též obvyklé, aby vůči otřesům zůstal imunní druhý muž strany, pokud k němu nitky špatností zjevně vedou.

Je tu ale ještě jedna pozoruhodná věc. Prozření odpadlíků ANO, pochopitelně až zpětné. Ukázkovým příkladem je i Petr Vokřál. Je pravda, že úplně nemlčel, usiloval například o likvidaci nejtoxičtějších brněnských buněk. V rozhovorech pro týdeník Respekt a web Aktuálně.cz také vznesl výše zmíněné obvinění z vydírání vůči Jiřímu Faltýnkovi.

Ten to obratem odmítl, což ale na chvíli ponechme stranou. Vokřál se sice podivil, kde se únik z vyšetřovacího spisu vzal, a vydírání prý odmítl, nicméně tehdy reagoval slovy: „Já chci žít v klidu.“

Podobnou přezíravost v různých podobách předváděli další odpadlíci, kteří v ANO byli nebo jeho barvy alespoň hájili. Všichni šli do hnutí buď s nějakými ideály, či s vidinou politické kariéry. A pochopitelně se vymezovali proti „politikaření“. Podobně nyní mluví i brněnský exprimátor, byť už od počátku muselo být soudnému člověku jasné, co je projekt Andreje Babiše zač.

A kdo jiný přitom povýšil politické umění do neznámých rovin než právě šéf ANO? Likvidací brněnské a otřesem v jihomoravské organizaci řeší to, na čem se on či jeho blízcí podíleli či to přinejmenším dlouhou dobu přehlíželi.

A černá ovce brněnské odnože hnutí Jiří Švachula? To je přeci „zločinec“, který do ANO „vlezl“. Tedy osvědčený a účinný scénář. Začne se znovu s čistým stolem, byť z velké části asi se stejnými lidmi. Kdo z nich prozře příště?