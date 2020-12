Stěhování volební přízně - komentář Petra Peška | E15.cz

Je to pochopitelné. Včera zveřejněný průzkum veřejného mínění agentury Median sice potvrdil vedoucí pozici ANO, ale většinu ve sněmovně by přisoudil opozičním silám. Myšleno případnému konglomerátu Pirátů, hnutí STAN, ODS, lidovců a TOP 09. Pokud by se tedy dohodli…

Pro Andreje Babiše se koaliční sociální demokraté i komunističtí podporovatelé stávají čím dál větší přítěží. Do voleb by se klidně pokusil dovládnout i bez ministrů za ČSSD. Potřeba KSČM se pak zužuje na schválení rozpočtu, případně na nějaké hlasování o (ne)důvěře vládě. Podobně se zmenšuje zájem o jejich voliče, kteří v uplynulých letech posloužili hnutí ANO na jeho cestě k vítězství. Preference obou stran klesají, oscilují kolem pětiprocentní hranice. Takže nastal čas vzpomenut si zase na středové, případně středopravicové voliče.

Jisté náznaky už byly cítit během první koronavirové krize, když se vláda Andreje Babiše jakžtakž snažila pomáhat i živnostníkům a podnikatelům. Jakkoli někdy nešikovně. Ať už finanční injekcí, či plíživým ústupem od kdysi stěžejního programu na kontrolu podnikatelského stavu, tedy EET.

A patrné to je samozřejmě teď při daňových změnách. Premiér Babiš si najednou vzpomněl, že chce opravdu rušit superhrubou mzdu. A dokonce ještě velkorysejším způsobem, než vepsal do vládního programu – snížením základní sazby daně z příjmů zaměstnancům na 15 procent. Čímž nejen přebral agendu pravicové ODS, ale spojil se s ní při hlasování (plus s dalšími v opozici), naopak se obrátil zády k sociálním demokratům.

Stejně tak u hnutí ANO nenašly odezvu nápady, které by Andrej Babiš ještě před pár měsíci možná sám prosazoval. Především zvýšení daňové slevy, což má zajistit přilepšení lidem s nižšími příjmy, tedy hlavně voličům levice. A narazil i pokus nově zdanit příjmy z prodeje cenných papírů a podílů v akciových společnostech.

Občas také zdrsněl a zpravicovatěl premiérův slovník. Například když se během rozhovoru pro iDnes.cz pustil do Pirátů, nyní podle průzkumů druhé nejsilnější strany a shodou okolností předkladatelů obou výše zmíněných návrhů. „Piráti jen potvrzují svou neomarxistickou nenávist vůči živnostníkům, podnikatelům a kapitálu, což ohrožuje celou společnost. Jmenují se Piráti a podle toho se chovají.“ Tak pravil Andrej Babiš, byť klidně by to mohl být třeba i Václav Klaus.

Pouze z několika kroků a vět samozřejmě nelze dělat dalekosáhle závěry. I když už podrážděné reakce sociálních demokratů na to, že se Andrej Babiš začíná paktovat s pravicí, svědčí o tom, že i oni určitý posun zaznamenali. Přinejmenším ve vnímání kroků hnutí ANO.

Pocity jsou ale jedna věc a voličská podpora druhá. Pokud chce premiér opravdu začít opět lovit ve středových či snad pravicových vodách, nebude to mít lehké. Lidská paměť může být děravá, těžko ale zapomenout na levicově populistickou politiku, kterou tu se svými partnery léta prováděl.

Dá se ale očekávat, že volby budou vyrovnané co do výsledků jednotlivých politických bloků. Každé procento se může počítat, tak proč to nezkusit. Pokud si tedy místo toho Andrej Babiš nenaštve zbytek svého dosavadního voličstva.