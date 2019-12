Komentář Petra Peška: Udička na babišovce | E15.cz

Demonstrace „chvilkařů“ ztrácejí na síle, jakkoli je úspěchem, že na úterní akci i v době předvánoční opět dorazily tisíce lidí. Problém je, že poselství z protestů nacházejí odezvu hlavně u Babišových odpůrců. Zjednodušeně řečeno přesvědčují se již přesvědčení. Přítomní zástupci opozičních stran si pak spíš přetahují voliče mezi sebou, než aby je odlákávali z tábora ANO.

Stálo by za pokus nahodit udičku do vod vládních příznivců. Za takový pokus by šla označit opoziční snaha rozšířit zvýšení rodičovské, aby na ni vznikl nárok všem rodinám s dětmi do čtyř let. Neboli snaha být babišovštější než Babiš.

Chvíli to dokonce vypadalo na dvojí úspěch, když s podporou opozičního návrhu začali koketovat sociální demokraté, což by navíc vyvolalo vládní rozkol. Jenže ČSSD nakonec couvla, dala přednost koaličnímu klidu a svalila na sebe do značné míry i vinu za omezení rozsahu příspěvků. O hlavní terč, tedy hnutí ANO, se vystřelený šíp jen otřel. Druhou šanci teď cítí opozice ve stížnosti k Ústavnímu soudu. Výsledek i efekt jsou ovšem hrubě nejisté.

Zdroje přitom jsou. Značný potenciál pro protibabišovský tábor mohou skrývat kauzy jako ta s bizarními fotkami z večírku Moniky Babišové a jejích přátel, na němž se objevil i sám předseda vlády, byť ve vedlejší roli.

Výzdobu a garderobu zúčastněných nechme stranou. U premiérského páru by snad člověk čekal jinou úroveň, ale takový je dnes stav věcí. A většina voličů ANO nad tím možná jen pobaveně mávne rukou. Něco jiného je výsměšný komentář floristy paní premiérové Ivana Šablatúry o tom, jak se účastníci večírku báječně baví, zatímco závistivá chudina jen slintá u fotek. Babiš si toxicitu výroku dobře uvědomil a zjednal nápravu. A obvyklý trik – tvářit se jako ten, kdo problémy řeší, nikoli působí – mu prošel. Tentokrát.

Jistě, Babišovi protivníci nemohou rezignovat na varování před střetem zájmů, zneužíváním dotací či trestním stíháním. Pro řadu premiérových příznivců to jsou ale příliš abstraktní a opakující se věci. To, že se jim někdo vysmívá ze zbohatlických pozic, je jiné kafe. Jen toho umět využít.