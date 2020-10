Komentář Petra Peška: Uzávěra, díl druhý | E15.cz

A ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček mezitím oznámil, že je sám nakažený. „Situace je vážná,“ pronesl mimo jiné premiér. V tomhle se mu dá výjimečně věřit. A výše uvedené to jen dokládá.

Premiérův omluvný úvod naznačoval, že se chystá něco dramatického. Omluva se ovšem týkala především toho, co přichází. K přiznání chyb, které zhoršily současnou koronavirovou situace, se Andrej Babiš zprvu stavěl dle svého zvyku. Tedy vyhýbavě. Děláme vše, co je třeba, tvrdil. Později ale přeci jen přiznal, že „asi“ nějaké chyby vláda udělala. S jistou licencí by tedy i toto šlo vzít za omluvu.

Ničím jiným, než značným selháním této vládní garnitury, totiž dramatický nárůst nakažených koronavirem a podoba (staro)nových restrikcí nejsou. Jakkoliv na tom mají určitou část viny i mnozí obyvatelé. Snaha házet to pouze na lidi je ale někdy až příliš okatá, jak to předvedl další z účastníků tiskové konference, ministr zdravotnictví a zřejmý architekt nových opatření Roman Prymula. „Velká část populace tato opatření nedodržuje,“ zdůvodnil, proč je třeba utáhnout šrouby.

Nebylo by samozřejmě spravedlivé vinit vládu za to, že se epidemie vrátila. Děje se tak ve většině okolních zemí i jinde ve světě. U nás to ale nemuselo být v tak velkém rozsahu. Kdyby se na to vláda lépe připravila a kdyby začala s účinnými opatřeními dříve. Navzdory reptání lidu, navzdory kritice části opozice. Sebevědomá vláda si dokáže obhájit i nepopulární opatření. A třeba i před volbami.

Stejně tak se dá pochopit, že vláda zavádí nové, přísnější restrikce. Na růst počtu nakažených a šponování nemocničních kapacit je potřeba nějak reagovat. Jakkoliv to může být nepříjemné. Bylo by špatné, kdyby vláda nic nedělala a pouze tomu s rukama v klíně mlčky přihlížela.

V mnohém se nově oznámená nařízení podobají jarním. Což je druhý důvod, proč si vláda zaslouží kritiku.

Opakuje recept, který z epidemiologického hlediska nejspíš opravdu zabral. Který byl ale ničivý z jiných hledisek – společenského a hlavně ekonomického. Jednou to obchody, hospody a na ně navázané firmy přežily, podruhé ale nemusejí. Souběžně slíbená pomoc státu může dopady utlumit, ale nic víc.

Jenže tato garnitura nic jiného než kopírovat zjevně neumí. Včetně jisté chaotičnosti ve výjimkách pro uzavírané či neuzavírané obchody. I ta se nyní opakuje jako přes kopírák.

Od jara bylo přitom dost času přijít i se sofistikovanějšími opatřeními boje proti koronaviru. Žádný zázračný recept samozřejmě neexistuje, ale nynější restrikce nemusely být tak drastické a mohly se alespoň rozředit.

A trocha slovíčkaření na závěr. Je to vlastně tzv. lockdown, nebo nikoliv? Podle vlády nikoliv. Oficiálně jde o „zpřísnění restrikcí“, jak to nazval ministr Prymula. A sekundoval mu v tom i premiér Babiš: „Já myslím, že žádný lockdown není.“

Nicméně pokud se například „zakazuje volný pohyb osob“, byť s výjimkami, jak jinak to nazvat. Vlastně je to ale jedno… Říkejme tomu třeba „Lockdown Light“. Anebo „Lockdown Reloaded“, podle filmové série Matrix. Snad ta koronavirová nebude mít moc dílů.