Komentář Petra Peška: Zapeklitá hra s odbory | E15.cz

Do koaliční přetahované o to, zda, komu a kolik přidat, se vmísily odbory, které vycítily příležitost dát o sobě vědět. Jejich agenda je vcelku srozumitelná: přidávat co nejvíc bez ohledu na rozpočtové následky. Zajímavější je ale sledovat, jak se pohybují v mocenském trojúhelníku ANO-ČSSD-KSČM.