Odbory a nemocnice žádají 26 miliard navíc. Na platy i úhradu výkonů | E15.cz

Zdravotnické odbory, asociace nemocnic a další desítka organizací požadují od pojišťoven více peněz na zdravotní péči v příštím roce. Do nemocnic má jít podle plánu vlády o 19 miliard korun víc než letos, podle odborářů a dalších zástupců oboru je ale třeba přidat 45 miliard. Odboráři navrhují, aby se oněch 26 miliard navíc vzalo z rezerv zdravotních pojišťoven, kde je nyní asi 50 miliard korun.

„Nemocnice nedostaly peníze na navýšení platů, chybějí peníze na další rozvoj,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Po ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO) odboráři chtějí, aby ještě změnil úhradovou vyhlášku pro příští rok. To jde pouze do dneška.

Ministr to odmítl, nechce zasahovat do vyjednaných úhrad, na kterých se dohodly nemocnice, lékaři a další segmenty v oboru s pojišťovnami. „Pro nás je úhradová vyhláška velmi dobrá,“ řekl Vojtěch.

„Naopak to, co říkají odbory, by vedlo ke kolapsu českého zdravotnictví, protože chtějí meziročně rozpustit půlku rezerv pojišťoven,“ dodal. Rezervy podle něj slouží v krizových situacích nebo v případě zhoršení ekonomiky.

O peníze navíc usilují především regionální nemocnice a poskytovatelé domácí péče, kterým se letos nepodařilo dohodnout se s pojišťovnami. „Stát, respektive zdravotní pojišťovny, dluží nemocnicím za provedené úkony stovky milionů korun,“ tvrdí šéf Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.

To pojišťovny odmítají. „Už řadu let nemáme vůči poskytovatelům zdravotní péče žádné závazky po lhůtě splatnosti,“ řekl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Všichni měli podle Vojtěcha stejnou možnost si s pojišťovnami úhrady vyjednat. „Bohužel se s odbory spojila menšina těch, kteří nebyli schopni předložit relevantní argumenty a jako všichni ostatní se dohodnout,“ míní Vojtěch. „,A nyní se snaží si mimo jednací stůl vylobbovat peníze navíc,“ dodal ministr.