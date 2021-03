Maturita z marketingu - komentář Roberta Maleckého | E15.cz

Marketingově je to jednoduchá úloha, názor má skoro každý. Ať už patří do skupiny těch, co zkoušku mají (jó, mámo, za nás ty maturity byly takový a makový), nebo se na ni teprve chystají. Kouzlo marketingu je v tom, že se skutečná cílovka zhruba 100 tisíc letošních maturantů a jejich rodičů promění a z debaty je náhle debata celonárodní.

Skoro to vypadá, jako by současné Česko nemělo jiné problémy. Což je samozřejmě hlavní důvod, proč se právě nyní taková debata vede. Říká se tomu odvádění pozornosti, též vrtění psem. Na oficiální úřední desce Vlády ČR, kterou z důvodů popsaných výše už několik let supluje facebooková zeď jejího předsedy, vidíme už několik dní kampaň, jaké se například očkování nedostalo. Babiš sdílí srdceryvná videa studentů, článek o tom, jak sám maturoval (dělal prý oslí uši učitelce, je to rebel), vlastní vzkazy maturantům. Nabízí se snadné vysvětlení, že si od čerstvých maturantů slibuje hlasy v říjnových volbách, ale to nemůže myslet vážně ani on, ani jeho marketingový tým. I když by to na druhou stranu do koblihářského pojetí politiky zapadalo.

Babiš jde ovšem ve svém pojetí maturity ještě dál. Neřeší jen letošní zkoušku, ovlivněnou distanční výukou a ročním propadem vzdělávání jako takového. Jeho argumenty o vlastní firmě, kde zaměstnával 35 tisíc lidí a na maturitu se nikdy neptal, jsou útokem na základy vzdělanosti. Babišova vlastní firma se teď jmenuje Česká republika a předseda hnutí ANO v ní zaměstnává deset milionů lidí. Nebo si to aspoň myslí.

Přichází hvězdná hodina ministra školství Roberta Plagy, který Babišovy představy odmítá. V zádech má většinu profesních i zájmových organizací ve školství, v tom je jeho situace jednodušší. „Maturitní zkouška je pro každého žáka prvním významnějším výstupem ze vzdělávání, se kterým se setkává ve svém životě. Její nahrazení prostým úředním aktem na základě předchozích studijních výsledků by představovalo nedůvodnou devalvaci role této zkoušky, dokládající nejen absolvování středoškolského vzdělání, ale také schopnosti osvojit si potřebné penzum znalostí a dovedností pro její složení,“ říká Plaga. Správně pochopil, že nejde jen o jeden ročník, že je třeba hájit maturitní zkoušku jako takovou.

Přesto ani on není tak úplně bez viny. Pokud se v lednu ptal na budoucí podobu maturitní zkoušky v anketě na Instagramu, nesmí se divit, že se mu do ní přihlásí Babiš. Nebo jeho marketéři. Objevují se úvahy, zda si svým odporem proti nápadu „šéfa“ Plaga nezadělává na problémy, nebo dokonce na své odvolání. Tak daleko bychom ale nešli. Babiš nepotřebuje prosadit svou, bohatě mu postačí, když téma maturit na deset dní ovládne veřejný prostor a nebude se mluvit o jiných, zásadnějších věcech. Třeba o tom, kolik máme proočkováno, kdo ponese odpovědnost za vládní chyby, které premiér bezelstně přiznal ve sněmovně, a podobně.

Plaga by měl definitivně rozhodnout v pátek. Pak uvidíme, že téma maturit skončí stejně, jako začalo. A přijde čas vrtět zase chvíli jiným psem?

Autor je spolupracovník redakce.