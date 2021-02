Očkování učitelů | Registrace startuje na konci února | E15.cz

Ministerstvo školství poslalo do škol informace k očkování učitelů a dalších zaměstnaců škol. První etapa registrací učitelů i nepedagogů má podle ministerstva začít v sobotu 27. února. Výběr pracovníků s přednostním právem na vakcínu budou mít na starosti ředitelé. Nejpozději ve čtvrtek obdrží školy unikátní kódy, kterými se při registraci bude ověřovat profese. Očkování bude dobrovolné, přihlašovat se k němu budou zájemci sami. Další fáze očkování zaměstnanců škol by se podle úřadu mohla spustit asi za tři týdny.

V první etapě očkování učitelů a zaměstnanců škol od 27. února mají mít podle ministerstva nárok na vakcínu lidé nad 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden. Dále pak i učitelé a nepedagogové, kterých by se mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních škol. Konkrétní zaměstnance mají vytipovat ředitelé, uvádí materiál ministrestva školství. Původně se počítalo s termínem otevření škol v březnu, to je ale podle Andreje Babiše nereálné.

Ostatní pracovníci škol sice budou mít stále přednost před dalšími zájemci o očkování, ale budou muset počkat na další etapu. Ministerstvo očekává, že by mohla následovat po dvou až třech týdnech. „Konkrétní termín záleží nejen na dostatku dávek, ale také na zájmu první skupiny zaměstnanců, který bude vyhodnocen po prvním týdnu po spuštění registrace,“ informoval úřad.

Průběh registrace

Ředitelé vybraným pracovníkům předají unikátní kódy, podle kterých se při registraci ověří příslušnost k profesi. Kódy školy dostanou do datových schránek nejpozději ve čtvrtek, uvedl rezort. Registrace na webu pak bude na samotných zaměstnancích. Ačkoli je očkování dobrovolné, úřad jim ho důrazně doporučil kvůli potřebě ochrany učitelů před COVID-19 i s ohledem na společenské postavení a vliv pedagogů ve společnosti.

Ministerstvo v materiálu také varovalo před pokusy o zneužití unikátního kódu pro zaměstnance škol. Upozornilo, že zájemci o vakcínu budou muset na očkovacím místě předložit i potvrzení od zaměstnavatele o své práci ve škole. Formulář potvrzení rovněž úřad poslal do škol.

V případě problémů s přihlášením do registračního systému se budou moct učitelé obrátit na linku 1121 nebo na e-mail dispecinkocko@mzcr.cz. Návody na registraci k očkování naleznou také na webech, které připravila ministerstva zdravotnictví a školství. Ředitelé, kteří si nebudou vědět rady ohledně prioritizace zaměstnanců, budou moct ministerstvo školství kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Zaměstnancům škol by se měla podávat vakcína AstraZeneca, kterou kvůli nejasnostem o její účinnosti odmítají někteří senioři. Součástí balíku zaslaného do škol je proto i prezentace vakcinologa Romana Chlíbka s informacemi k této vakcíně. Její účinnost v prevenci onemocnění je podle Chlíbka 81,3 procenta.

Ministerstvo k očkování zaměstnanců škol připravilo rovněž propagační plakáty inspirované zřejmě německou kampaní na podporu očkování. Na plakátech jsou fotografie předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého či výherců soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, kteří si drží vyhrnutý rukáv. Obrázky doprovázejí hesla „Nechám se očkovat, protože mě mí žáci potřebují... a proto si vyhrnu rukáv“ nebo „Vidím světlo na konci tunelu nejen pro školy... a proto si vyhrnu rukáv“.

Návrat do škol

Podle bývalého viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol Pravoslava Němečeka by se děti měly vrátit do škol ve chvíli, kdy budou mít pedagogové za sebou očkování a naplno bude fungovat pravidelné testování žáků. „Skutečně musí fungovat testování žáků a naočkovaní musí být všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, kteří přichází s dětmi do kontaktu. Jedno bez druhého nebude fungovat,“ uvedl Němeček.

Němeček dodal, že kdyby výuka začala buď bez testování žáků nebo aniž by zaměstnanci podstoupili očkování, hrozí, že se systém opět zhroutí. „Zase bychom museli školy po krátké době zavírat, protože by se koronavirus rychle šířil. A nikdo už nechce být za blbce, abychom s velkou slávou zahájili kontaktní výuku a po dvou týdnech zase nechali děti doma,“ uvedl Němeček.

Podle něj se proto školy musí otevřít, až bude systém nastaven. Dodal, že podle jeho odhadů by reálně mohla začít výuka ve třídách po Velikonocích. „Musíme si uvědomit, že jen samotné proočkování učitelů i nepedagogických pracovníků nějakou dobu potrvá, není dostatek vakcín a poptávka po nich je velká,“ doplnil.

Děti si už podle Němečka z velké části zvykly na distanční výuku. Proto je jejich návrat do škol důležitý třeba i kvůli aspektu jejich socializace. „Ovšem nesmíme na to chvátat a otevřít školy, až bude vše připravené,“ uzavřel.