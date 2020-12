Komentář Roberta Maleckého: Očkování? Tradiční český se-ismus | E15.cz

Hasiči mířící k požáru obytného domu mají zpoždění, ale během týdne až dvou se dostaví na místo. A pak už budou hasit jako o život, snad to všechno nějak dopadne, sdělil ČTK velitel sboru v Horní Dolní Franta Vomáčka. Uklidnila by vás taková zpráva? Nebo byste si řekli, že v Česku už je možné cokoli?

Ona ta zpráva totiž tak úplně nerealistická není, ale netýká se hasičů. Česko má v přípravě proočkování proti COVIDU-19 zpoždění, ale během dvou až tří měsíců je dožene, řekl v České televizi národní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta. Očkování se mělo začít řešit v létě, dodal.

Se. Tradiční český se-ismus. Ono se mělo, jenže se ne-to. Vědělo se, mělo se, ale nedělalo se. Vládní představitelé a superúředníci se už ani nesnaží zastírat, že někdo zaspal. Důvod je jednoduchý: panáků na orloji už se vystřídalo tolik, že se konkrétní odpovědnost těžko někomu z nich přiřazuje. A nějaká vyšetřovací komise, která by pečlivě, krok za krokem odhalila konkrétní díl viny, ta je v nedohlednu. Mluvilo se o ní jen chvilku někdy v říjnu, kdy to bylo politické téma. Asi dva dny, pak zemřela na nezájem. Nebo s nezájmem, záleží, co má napsáno v úmrtním listu.

Babiš, Vojtěch, Prymula, Blatný, teď Blahuta a místo něho možná zase Prymula, ministerstvo, rada pro zdravotní rizika, centrální krizový štáb, hmotné rezervy, hygieny hlavní i krajské, národní koordinátoři čehokoli, smutná Chytrá karanténa a e-Rouška, pak semafor a PES – a někde mezi nimi se nachází konkrétní odpovědnost konkrétních lidí a dovedně se skrývá.

Jediná výhoda je v tom, že u vlády Andreje Babiše nemusíme dlouze zkoumat, co je připraveno a co ne. Nemáme nic. Vlastně máme. Přesněji řečeno budeme mít. Budeme mít analýzu, kterou si vláda za 800 tisíc korun bez dé pé há objednala u poradenské společnosti Ernst & Young. „Analýza přinese detailní přehled, zda jsou dostatečně a kvalitně řešeny všechny nutné náležitosti tak, aby nedošlo k nedostatkům až při samotném procesu,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ať už tato věta znamená cokoli, nemůžeme se ubránit dojmu, že si na ministerstvu mohli za milion přečíst noviny.

Nemáme vakcíny, ale to je ještě ten nejmenší problém, ty přijdou nezávisle na nás. Nevíme, kde se bude očkovat, snad ve velkých nemocnicích. Nevíme, zda zapojit praktiky. Nemáme hlubokomrazicí boxy, u nich je jistota, že jen tak nepřijdou. Nejsou stříkačky. Všechno se navíc bude nakupovat takzvaně z ruky, tedy bez soutěže a dráž. A to hlavní: nemáme lidi ochotné se nechat očkovat. Nebo přesněji řečeno, nemáme jich dost na to, aby vznikla kolektivní imunita. Vláda zaspala pro změnu i s kampaní, která by lidi k očkování přesvědčila. Je to pochopitelné, jediní schopní markeťáci, kteří se kolem Andreje Babiše pohybují, jsou plně vytíženi přípravou nedělních Čaulidí. Zbytek se dělá na koleně.

Dopadne to nejspíš jako na jaře, kdy se země proměnila ve velkovýrobnu roušek a plicních ventilátorů. Nakonec se očkování nějak rozeběhne, sem tam přistane nějaké letadlo, a když bude náhodou z Číny, Babiš s Hamáčkem se mu půjdou poklonit. Lidé, kteří nepodlehnou dezinformačním kampaním, si doma stlučou nějaké mrazáky, seženou si na černém trhu stříkačky a navzájem se naučí aplikaci vakcín. Zase budeme trochu víc Country for the Future.

Autor je redaktor serveru HlídacíPes.org