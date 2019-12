Robert Malecký: Otázky pro žalobce | E15.cz

První je politická. Ještě včera ráno bylo řešením situace kolem střetu zájmů buď Babišovo odstoupení, nebo prodej Agrofertu či slepý trust. Odpoledne už zbyl jen bezpodmínečný odchod z politiky. Otázka nezní, zda má Babiš odejít, ale jak ho k tomu donutit. Náměstí nefungují, parlamentní opozice nemá sílu. Řešení je proto v rukou samotného Babiše. Ten by v normálních časech buď odstoupil a nabídl za sebe loutkového premiéra, anebo kormidloval k předčasným volbám. Jenže normální časy v Česku skončily nejpozději v létě roku 2013 a Babiš nikdy neodstoupí, to si zapamatujte.

V zádech má silnou podporu: prezidenta Zemana a jeho známé postoje. Nikoho jiného než Babiše by premiérstvím nepověřil, navíc mu slíbil abolici. Tečka. Proti tomu se prakticky nedá argumentovat. A to ani při vědomí, že by Babiš prezidentovu milost nepřijal, jak sám v září řekl.

Druhá věc je složitější a týká se kondice soustavy státního zastupitelství. Až zásah nejvyššího žalobce poukázal na nezákonnost rozhodnutí Jaroslava Šarocha, který stíhání v kauze Čapí hnízdo na konci srpna zastavil. Nezákonnost v podání strážce zákonnosti trestního řízení? Je to termín tvrdý, jakkoli také formální a očekávaný. Nemůžeme se tvářit, že nejde o mimořádnou a nezvyklou kritiku práce pražských městských žalobců. Šaroch bude kauzu dál dozorovat, ale bude v ní zároveň vázán pokyny Pavla Zemana. Pokud ovšem v takto sledované kauze potřebují žalobci „vést za ručičku“, jak asi vypadají kauzy, kam světlo veřejného zájmu nedopadá?

Nejde přitom o maličkost. Státní zástupce Šaroch rozhodoval pod tlakem času, na samotné hraně lhůt, které mu na vyšetřování byly uděleny. Přesto musel nyní Zeman konstatovat, že věc není ve stavu, v němž by bylo možné rozhodnout buď o obžalobě, nebo o zastavení stíhání. Po čtyřech letech nehotová věc. Jde přitom o městskou úroveň žaloby, navíc o Prahu, kde by člověk očekával jistou profesní erudici a vyspělost. Ukázal se rovněž rozpor mezi „městem“ a vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou; Zeman ji pochválil, řekl, že se s jejím názorem ztotožňuje. Bradáčová měla Čapí hnízdo dvakrát na přezkumu, dvakrát de facto řekla „stíhat“.

Přesto Šaroch a Erazím nařídili zastavení. Před českou soustavou státního zastupitelství stojí těžké otázky k zodpovězení.