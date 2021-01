Komentář Roberta Maleckého: Žáci jako rukojmí epidemie | E15.cz

Bez nároku na zobecnění se autorovi těchto řádek zdá, že ve vzdělávání, tak jak ho přináší distanční forma výuky, dříme veliký problém. Zatímco epidemiologii, vakcínám, americkému volebnímu systému a biatlonu rozumějí na sociálních sítích jen absolventi Vysoké školy života, škola je téma pro každého. Každý z nás do školy chodil, má doma nebo v nejbližším okolí nějaké to dítě, řada z nás jsou učitelé. Když přijde na školství, má k tomu kdekdo co říct a debaty to bývají úporné a emocionálně vypjaté.

Zdá se již naprosto zjevné, že nynější generace školou povinných dětí se stává jedním z největších poražených pandemické krize. A spolu s ní přirozeně i celá země, jejíž mají být dnešní děti budoucností. Ukazují se propastné rozdíly nejen mezi jednotlivými školami, ale i uvnitř, mezi třídami a vyučujícími. S rodiči sehrál osud zvláštní loterii, v níž pro své potomky vybrali – pokud mohli – školu podle porovnání nejrůznějších kritérií, která ovšem byla v platnosti nejpozději do letošního října. Pak, s plným nástupem distanční výuky, mohli všechna dosavadní hodnocení a zkušenosti hodit do koše a začít znovu. Učitelé se snaží, výuku na dálku zvládají někteří lépe, jiní hůř, nůžky se rozevírají.

Má ministerstvo, jeho metodici, inspektoři, sběrači dat a podobně nějakou ucelenou analýzu a doporučení, jak dál postupovat? V zásadě ne. Především proto, že není vůbec jasné, jak dlouho mimořádná situace ještě potrvá. Opatření se posouvají z týdne na týden, ministerstvo pouze předpokládá, že „současná omezení přítomnosti žáků ve školách mohou přetrvávat i na konci ledna“, abychom ocitovali z nejnovějšího ministerského materiálu. Když nemáte řešení, tak tam vražte vysvědčení, radí Babica školské politiky a tým Roberta Plagy poslechl.

Místo dlouhodobé koncepce řešíme detaily. Aktuálně to, zda školy poslechnou doporučení ministerstva a místo známek přejdou častěji na slovní hodnocení. Prý je v době dálkové výuky vhodnější a žákům a rodičům dává lepší zpětnou vazbu. Co mají učitelé hodnotit? Prý odpovědnost dětí za vlastní učení, práci s časem a plnění povinností. Hezké, převratné.

Vysvědčení snad všichni nějak zvládneme, pak nás čekají další velké výzvy. Třeba maturity, na které se Plagův tým už intenzivně připravuje. V rámci marketingové strategie, v níž se třeba vládní očkovací plány zveřejňují na stranickém profilu předsedy vlády, tzv. Čaulidech, i Plaga debatu o maturitách přesunul na sociální sítě. Konkrétně na Instagram, kde zveřejnil anketu, v níž se studentů ptá, jak by si maturity představovali. Zda zrušit slohové práce, společné didaktické testy, nebo dokonce školní ústní zkoušku s potítkem a vystoupením před komisí. Je to podobná cesta, jako by se ministryně financí ptala lidí, zda chtějí zrušit daně. Další krok k přímé marketingové demokracii by mohla být anketa na Novinkách.