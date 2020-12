Komentář Roberta Maleckého: Že vás ten střet zájmů ještě baví... | E15.cz

Trvá to už pár let. „Samozřejmě, že jsem ve střetu zájmů. To všichni věděli. Já jsem ve střetu zájmů, už když ráno otevřu oči,“ vtipkoval na jaře roku 2015 Babiš. Teď už je všechno jinak: „Že vás to ještě baví,“ podivoval se letos v polovině listopadu premiér ve sněmovně. „Já nevím, jak už to mám vysvětlit, že žádný střet zájmů nemám,“ dodal.

Co se změnilo tak podstatného, že už o věci nemůže lehce vtipkovat a působí značně nervózně? Samozřejmě kromě toho, že mezitím uložil majetek do svěřenských fondů, s čímž si ovšem na evropské auditory nepřišel? Je to prosté, jde jako obvykle o peníze. Babiš pochopil, že co v roce 2015 vypadalo jako nereálná hrozba zaškrcení penězovodů, je teď realita. Hrozí dokonce vracení již proplacených dotací do národního rozpočtu, když Evropa nic nedá. A že nedá, je reálnější než kdy předtím.

Tím můžeme uzavřít kapitolu „čo bolo, to bolo“ a podívat se do budoucnosti. „Je to konečné stanovisko. Ať vyprávějí ministři vlády cokoli, nic se na tom nezmění,“ uvedl podle serveru Neovlivní europoslanec Tomáš Zdechovský. Právě on patří v Evropském parlamentu k tahounům boje proti Babišovu střetu zájmů a v pondělí se jako člen výboru pro rozpočtovou kontrolu seznámil se závěry auditu.

A buďme si jisti, že členové vlády budou vyprávět dál, nic moc jiného jim nezbývá. Týká se to třeba ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové nebo superministra Karla Havlíčka, v jejichž rezortech se dotace proplatily. Představa, že se náhle Babišovi postaví nominanti hnutí ANO a začnou peníze vymáhat, je, řekněme, humorná.

Systém ovšem dává brzdění a vyprávění prostor, a bude po něm navíc poptávka. Počítejte s námi: Finální verze auditu přijde do Česka v lednu. České úřady pak dostanou další tři měsíce na to, aby uvedly, jak se podle závěrů auditu zařídí. To jsme v dubnu příštího roku. Pokud ovšem Česko se závěry auditorů nebude souhlasit, bude se ještě moci obrátit na Soudní dvůr Evropské unie. Co myslíte, jak to dopadne? Také jste tak napnutí?

Finále, ke kterému všechno směřuje, se jmenuje parlamentní volby, které by se podle zatím platných předpokladů měly konat příští rok na podzim. Přesněji řečeno jde o to, aby se finální verdikt podařilo posunout za jejich horizont a nepromítl se do předvolební kampaně. Do té doby se musíme obrnit proti přívalu relativizací, polopravd, zavírání očí před realitou i otevřených lží. „My se řídíme českými zákony a ty o střetu zájmů nic neříkají,“ řekl ostatně v pondělí po jednání vlády ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček. Čeká nás dlouhá, nepěkná cesta.