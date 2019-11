Komentář Štěpána Křečka: Na Česko se valí revoluce | E15.cz

Automobilky jsou novými regulacemi nuceny investovat obrovské částky do vývoje nových technologií. Aby na to měly peníze, hledají úsporná opatření. Nedávno jsme například mohli zaregistrovat plán na sloučení automobilek Fiat Chrysler a PSA. V tomto obchodě nejde o nic jiného než o úsporu nákladů, díky níž bude možné financovat výzkum a vývoj.

Úsporná opatření se začínají týkat i Česka. Nošovický Hyundai oznámil, že každé druhé pondělí až do konce letošního roku nebudou jeho zaměstnanci chodit do práce. Hyundai tím reaguje na ochlazení poptávky a snaží se šetřit náklady. Ford šel ještě dál. Oznámil, že celosvětově propustí desetinu svých zaměstnanců.

V autoprůmyslu se masivně investuje do elektromobility, která zajišťuje splnění všech ekologických limitů. Je však otázkou, jestli by automobilky investovaly své peníze stejně i bez hrozby přísných ekologických pravidel. Zajímavý je v tomto ohledu případ už zmíněné firmy Fiat Chrysler, která se dohodla s americkým výrobcem elektromobilů Tesla, že do své flotily začlení jeho vozy. Vyhne se tak pokutě ve výši až dvou miliard eur za nedodržení přísných evropských emisních pravidel.

Další automobilky, aby ekologické limity splnily, vyrábějí vlastní elektromobily. Jejich snaha však nemá kdovíjakou odezvu na trhu. Lidé zhruba třikrát dražší elektromobily moc nekupují. Například v Česku na jeden nově registrovaný elektromobil připadá 265 nově registrovaných benzinových automobilů a 102 dieselů. Za první tři čtvrtletí letošního roku bylo v naší zemi registrováno 507 elektromobilů.

Jestli se elektroauta nezačnou masově prodávat, rozsáhlé investice automobilek se nikdy nemusejí vrátit. To by mělo silně negativní důsledky pro jejich hospodářské výsledky a také pro země se silnou závislostí na automobilovém průmyslu. Což se týká i Česka, které díky své levné a kvalifikované pracovní síle získalo mnoho zahraničních investic spojených právě s autoprůmyslem.

Díky nim máme nízkou nezaměstnanost a naše hospodářství si udržuje solidní kondici. A kvůli nim musíme vývoj v branži sledovat s obavami. Revoluce v automobilovém průmyslu může změnit celou českou ekonomiku.

Autor je hlavní ekonom společnosti BH Securities