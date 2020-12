Komentář Viliama Bucherta: Goodbye, Donalde | E15.cz

Vítězem je Joe Biden. V pondělí to definitivně potvrdil sbor volitelů, který ho zvolil 46. prezidentem Spojených států. Biden získal 306 hlasů, Trump pouze 232. Oficiálně bude výsledek potvrzen 6. ledna v Kongresu a 20. ledna složí nová hlava státu přísahu.

Bohužel Trump svým pubertálním odmítáním výsledků udělal Americe, kterou chtěl opět učinit velikou, medvědí službu. Rozhodující supervelmoc světa se stala kvůli volbám a jeho nesmyslnému řádění terčem posměšků a kritiky. Je to také černá skvrna na historickém odkazu a politickém obrazu prezidenta.

Trump je sice excentrický, často nesnesitelný a nevyzpytatelný, ale pro USA udělal i velmi dobré věci. Svým tvrdošíjným dehonestováním voleb je ovšem odsouvá do pozadí. A vytváří si zcela zbytečně z přátel nepřátele.

Ne, že by byl americký volební systém bez problémů a že by se v něm nemohly vyskytnout podvody. Naopak, je složitý, někdy až nepochopitelný, je archaický, neodpovídá moderní době. Ale byl nastaven stejně pro Trumpa i pro Bidena. Ten druhý ho se svými příznivci využil lépe.

Například americký ministr spravedlnosti William Barr, kterého pojil s Trumpem velmi dobrý vztah, podal v pondělí demisi, protože už výtky prezidenta vůči volbám nehodlal dál poslouchat. Jeho ministerstvo totiž žádné vážné důkazy svědčící o rozsáhlých volebních podvodech nezaznamenalo.

Trump svým několikatýdenním odmítáním uznat výsledky hlasování zastřel to, co dobrého udělal pro Ameriku, kterou tak miluje. Prosadil určité deregulace, pro některé skupiny obyvatelstva snížil daně, byl tvrdší k totalitní Číně, na rozdíl od předchůdců nevyvolal ve světě žádnou válku, správně zpřísnil migrační zákony a rozumně upozorňoval spojence v NATO, aby konečně začali dávat více peněz na společnou obranu. Je to málo? Naopak, byly to zásadní a pozitivní věci. Ve finiši svého volebního období je však Trump sám zamazal nekonečnou trapností.

Nově zvolený prezident Biden také nebude pro našeho zámořského spojence žádným průlomem. Dají se očekávat větší zásahy státu do ekonomiky a další tlaky liberálních fanatiků na celou společnost. František Palacký, jeden z nejvýznamnějších českých historiků, kterému se přezdívá Otec národa, proslul výrokem: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“ To platí i pro Ameriku. Byla před Trumpem, bude i po něm. Jen Trump si myslí, že bez něj se stane něco katastrofálního. Nestane.

„V tomto boji o duši Ameriky zvítězila demokracie. Plamen demokracie byl v této zemi zažehnut před dlouhou dobou. Nyní víme, že nic, ani pandemie, ani zneužití moci, tento plamen nemůže uhasit,“ prohlásil Joe Biden po včerejším hlasování volitelů, které potvrdilo jeho vítězství ve volbách. V této věci má pravdu.

Goodbye, Donalde.

Autor je spolupracovník redakce