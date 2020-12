Biden chce jmenovat ministrem obrany Lloyda Austina | E15.cz

Biden si vybral ministra obrany

Spojené státy možná budou mít od roku 2021 prvního afroamerického šéfa Pentagonu v historii. Zvolený prezident USA Joe Biden údajně plánuje jmenovat ministrem obrany generála ve výslužbě Lloyda Austina. Zprávu přinesl server Politico. Biden oficiálně oznámí jméno nového ministra až v pátek a volbu ještě musí potvrdit Senát. Zvěsti o nominaci Austina odmítl Bidenův tým komentovat.

Elity se stěhují z Davosu do Singapuru

Světové ekonomické fórum, které pořádá každoroční setkání předních světových politiků a podnikatelů ve švýcarském Davosu, se příští rok kvůli pandemii mimořádně uskuteční v Singapuru. Organizátoři rozhodli, že je bezpečnější než Davos. Asijský městský stát se zatím s pandemií vypořádává velmi dobře, eviduje jen 28 osob s nemocí COVID-19. Fórum se koná od 13. do 16. května. V roce 2022 by se mělo vrátit do Švýcarska.

Investoři se bojí brexitu

Akciové trhy v USA se v pondělí na směru neshodly. Zatímco indexy Dow Jones a S&P 500 uzavřely ve ztrátě, technologický Nasdaq Composite vyrostl o 0,45 procenta a dosáhl na novou rekordní hodnotu 12 519,94 bodu. Na západoevropských burzách se začínají projevovat obavy z brexitu bez dohody. Panevropský index STOXX Europe klesl o 0,3 procenta. V minusu skončily i německý DAX a francouzský CAC. Pouze britský FTSE mírně posílil o 0,08 procenta. Britská libra, která v minulém týdnu mohutně posilovala, včera oslabila o 0,9 procenta vůči dolaru.

Divize samořiditelných aut mění majitele

Americká dopravní společnost Uber opouští dlouhodobý plán na výrobu automobilů bez řidiče. Divizi od ní koupil za přibližně čtyři miliardy dolarů, tedy 87,5 miliardy korun, start-up Aurora Technologies. Uber se nicméně bude o dané technologie nadále zajímat a chce s Aurorou spolupracovat až budou futuristické vozy připraveny k uvedení na trh. Za tímto účelem také investuje do start-upu 400 milionů dolarů. Vývoj automobilů bez řidiče byl dříve velkým snem bývalého šéfa Uberu Travise Kalanicka. Jak ale připomíná deník Washington Post, programu se dostalo negativní publicity, když samořízený vůz během testovací jízdy v roce 2018 srazil a zabil ženu v Arizoně.

