Film Super Mario Bros je hit. Hollywood našel ve hrách novou zlatou žílu | e15.cz

Jako kdyby se zlomilo nějaké prokletí. Filmy a seriály podle her zažívají úspěch u kritiků i diváků. Může se z nich stát stejný trend a továrna na peníze, jako se to povedlo komiksovým adaptacím.

Do kin dohopsala jedna z nejznámějších videoherních postaviček Mario a zaznamenala nejlepší filmový start v letošním roce. Připsat si může i rekordní vstup do kin na poli animáků. Za prvních pět dní vydělal snímek Super Mario Bros. ve filmu celosvětově 377 milionů dolarů a na čísla překonal i hit z roku 2019 Frozen 2 (127 milionů dolarů).

Filmům podle videoher se dařilo i loni. Ježek Sonic 2 a Uncharted se dostali do žebříčku 15 nejvýdělečnějších snímků roku.

Úspěšnou strategii na tomto poli objevily i streamovací služby. Na HBO Max kritiky a miliony diváků překvapil seriál podle herního hitu The Last of Us. Netflix má zase populární animovaný seriál Arcane: League of Legends.

Donedávna byly snahy o převedení her na filmové plátno jako zakleté. Většina projektů se připravovala ve stylu laciných béček a nebyla na nich vidět péče od lidí, kteří značky znají a milují.

Zlomem měl být v roce 2016 Warcraft na motivy slavného fantasy světa. Nešetřilo se na rozpočtu a režie se ujal talentovaný Duncan Jones. Film diváci i kritici přijali poměrně dobře, ale finančně to byl propadák. Snímek původně pomrkával po tom, že nastartuje velkou sérii, jakou je třeba filmový Pán prstenů. Přípravy dalších dílů o Warcraftu jsou ale po rozpačitém výsledku u ledu.

Když půjdeme ještě hlouběji do historie (2006) narazíme na film Final Fantasy po­dle slavné japonské videoherní značky. Na tu dobu revoluční animace k přilákání do kin nestačila a film skončil v hluboké ztrátě. Stál 137 milionů dolarů a vydělal pouze 85 milionů dolarů.

Návrat k zábavě

Proč tedy najednou videoherní filmy začaly fungovat? K hledání odpovědi musíme udělat drobný úkrok ke komiksovým adaptacím. Lidé jsou po úspěšné sérii o Avengers přesycení a sledovat děj dalších příběhů z tohoto světa je pro ně stále náročnější.

Abyste pochopili, co se děje v nejnovějším komiksovém blockbusteru, musíte občas nakoukat několik filmů a možná přihodit i jeden seriál ze streamovací služby Disney+. To je i případ snímku Ant-Man a Wasp: Quantu­mania. Ten měl být na začátku roku v kinech tím hlavním komiksovým hitem, ale Super Mario ho na čísla s přehledem převálcoval.

Je zkrátka náročné jít do kina na komiksárnu, když si před tím musíte pustit dvacetiminutovou nalejvárnu od svého oblíbeného youtubera. Ten vám shrne děj předchozích filmů a vyznačí na časové ose několika paralelních světů ty nejzásadnější momenty. Sledovat takové komiksové filmy klade na lidi skoro větší nároky, než je složení zkoušky z dějepisu o starověkém Římu.

Herní filmové adaptace jsou naopak návratem k jednoduchosti a zábavě, u které vypnete mozek a zapomenete na okolní svět. Mario ani prostor k ambicióznějšímu příběhu nedává. Italský instalatér se snaží proskákat několika barevnými světy, aby zachránil princeznu Peach, jejíž jméno v Česku raději ze slušnosti nikdo neskloňuje.

Role se obracejí

U složitějších děl jako Uncharted či The Last of Us stojí hry na kvalitním příběhovém základu, který umožní vyprávět na počítači či konzoli už téměř fotorealistická grafika. Stále ale platí, že jsou to samostatná díla v základu přístupná pro fanoušky i pro úplné nováčky.

Došlo i k posunu v mentalitě videoherních společností. Pečlivěji si hlídají, jak jejich značky dopadnou ve filmové podobě, a naslouchají svým komunitám. První film o ježku Sonicovi se po prvním traileru začal předělávat, protože design hlavní postavy výrazně odbočil od té herní. Fanoušci svou nespokojenost dali hlasitě najevo a byli více než ochotně vyslyšeni.

Spojení filmů a her v sobě nese ještě jedno lákadlo. Díla se tvoří na dvou silných platformách a filmy s hrami si mohou navzájem pomoci k větším prodejům. Tyhle snahy o synergii tu byly vždy. Teď ale dostávají úplně jinou dynamiku.

Dříve bylo populární dělat jednoduché a často nekvalitní hry na motivy filmů – čest výjimkám. Teď se situace obrací a trh větší než filmový Hollywood naopak dobývá filmová plátna. Videoherní společnosti jako Sony, Nintendo či Sega mají v ruce velmi zajímavé popkulturní symboly a značky, které mohou po zfilmování tvořit nezanedbatelnou část jejich příjmů. Už teď analytici předpovídají, že film s Mariem nejspíše Nintendu vydělá až miliardu dolarů.

Hollywood po řadě krizí dávno tolik neriskuje a více sází na jistotu. Místo experimentům dává prostor už zajetým značkám. Videoherní postavy, na nichž už vyrostlo několik generací, jsou zkrátka novou zlatou žílou filmového průmyslu. Takový Mario je totiž pro herní svět něco jako Batman pro ten komiksový.