Elon Musk: ChatGPT je příliš korektní, BasedAI lhát nebude | e15.cz

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Tohle staré moudro pro Elona Muska podle všeho neplatí. Miliardář se totiž podle webu The Information jal na trhu obcházet odborníky na vývoj umělé inteligence (AI) a přesvědčovat je, že je dobrý šéf a že by měli začít pracovat pro jeho novou firmu, která, světe, div se, bude vyvíjet umělou inteligenci. Pominu-li nesporné kvality a chyby Muska jakožto šéfa, kterými je už celkem pověstný, je nutné připomenout, že právě on v roce 2015 spoluzaložil nyní patrně nejslavnější firmu v AI oboru – OpenAI.

Musk měl zároveň v noci na úterý také menší tweetovací záchvat, v rámci kterého veřejnosti patrně prozradil, jak by se jeho nová firma měla či mohla jmenovat: BasedAI. Vzhledem k tomu, že Musk před ani ne osmi lety pokřtil OpenAI, k čemuž se několikrát hrdě přiznal, můžeme se poměrně spolehlivě domnívat, že to bude právě BasedAI. Odráží se to ostatně také v meme, které Musk tweetnul – v něm se perou Godzilla a King Kong a nakonec dostávají na frak od psa Dogea s baseballovou pálkou. To vše s příhodnými popisky „Woke AI“ (Godzilla), „Closed AI“ (King Kong) a „Based AI“ (Doge).

Zmíněné Woke a Closed jsou Muskova kritická označení OpenAI, kterou založil. Podle zhrzeného otce-spoluzakladatele je prý příliš levicově pokroková a „korektně smýšlející“, a právě proto velmi často „lže“ nebo, vypůjčím-li si terminologii exprezidenta Klause, „říká nepravdu“.

A aby bylo jasno – puritán Musk má v tomto ohledu velmi pravděpodobně pravdu – do výstupů oblíbeného kecálka ChatGPT se totiž zasahuje: prochází filtrem, který ho usměrňuje tak, aby se nikdo při čtení reakcí „necítil uražen“ výskytem tradičně hanlivých či slangových slov, urážek, dehonestací a podobně. Možná i proto se umělák při každé příležitosti stále omlouvá, když něco náhodou neví – a právě při znalosti existence takového „korektního“ filtru lze kriticky spekulovat, zda určitou věc náhodou neví právě kvůli tomu, že mu bylo zakázáno o ní hlouběji „přemýšlet“.

Je tedy fér se ptát, zda je to svobodně smýšlející forma umělé inteligence. Nemluvě o tom, jak moc ji ovlivňuje myšlení jejích tvůrců a další systematické chyby, které do ní byly v rámci zdrojových databází vloženy a na kterých byla trénována. Připomenu jen, že logiku lidského myšlení ovlivňuje třeba také jazyk, ve kterém člověk přemýšlí. Jinak tedy o určité věci uvažují Britové, Brazilci nebo Číňané.

A příliš „closed“, tedy uzavřená, je prý Open­AI proto, že celá firma příliš spoléhá na financování od společnosti Microsoft. Ta do firmy už v roce 2019 nalila první miliardu dolarů. Letos v lednu proběhlo další financování, špitá se dokonce o investované až desítce miliard. Výsledkem je v průběhu února oznámená integrace inteligence Open­AI do vyhledávače Bing a prohlížeče Edge, tedy do vlajkových produktů Microsoftu.

Tento fakt, zdá se, Muskovi leží v žaludku nejvíc. „OpenAI byla založená jako otevřený zdroj – proto jsem to slovo ‚Open‘ dal do jejího názvu – a nezisková společnost, která měla sloužit jako protiváha Googlu, ale nyní se stala zdrojem uzavřeným, maximálně se soustředícím na zisk pod efektivní kontrolou Microsoftu. Takhle jsem to rozhodně nezamýšlel,“ tweetnul Musk v půlce února. A právě z té doby pocházejí první informace, že brousí po trhu a nahání experty.

Jednání s Muskem právě The Information potvrdil Igor Babuschkin, výzkumnické eso přes strojové učení a neuronové sítě, které nedávno opustilo laboratoře DeepmindAI. Podle Babuschkina jsou úvahy o založení firmy reálné, byť stále v relativně rané fázi. I když teď už se zdá, že minimálně název má Musk jasný. Sám Babuschkin nejbohatšímu muži planety – tedy alespoň podle toho, jak se zrovna hýbá hodnota akcií společností Tesla a Twitter, které Musk vlastní – zatím nic závazného neodkýval.

A tak zatímco si milovníci otevřeného trhu mohou při čtení o Muskových aktivitách spokojeně pochrochtávat, že čím větší konkurence, tím lepší a levnější produkt, tedy AI, držitelé akcií Twitteru a Tesly si patrně rvou vlasy. BasedAI totiž zcela jistě odčerpá z pozornosti, kterou Musk může věnovat mluvení do řízení těchto firem. A to jak v dobrém, tak ve zlém.

