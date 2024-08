CBDC

Central Bank Digital Currencies (digitální peníze centrálních bank) označují digitální peníze, které jsou přímou pohledávkou jejich držitele vůči centrální bance. Lze je (stejně jako současné hotovostní peníze) využít k placení i spoření. CBDC rozšiřují přístup k bezhotovostním penězům centrálních bank, který dnes mají jen obchodní banky. V budoucnu by jej mohly získat i další subjekty, například občané či firmy.

Vytvoření digitálního dolaru podporují především demokraté. Vidí v něm cestu k modernizaci platebního systému a zajištění konkurenceschopnosti ve světě digitálních financí. Republikáni v souvislosti s CBDC varují před zvýšenou státní kontrolou a narušením soukromí jednotlivců.

DEI

Diversity, Equity, Inclusion (diverzita, rovnost, inkluze) je soubor principů a praktik zaměřených na vytvoření spravedlivějšího prostředí pro všechny. Koncept DEI se využívá především v pracovním prostředí, ve školství, zdravotnictví, státních institucích a dalších organizacích. Jakým způsobem se DEI projeví například ve firmě?

Diverzita : Zastoupení různorodých skupin zaměstnanců (mužů i žen, mladších i starších pracovníků, místních i cizinců, zdravých jedinců i osob se zdravotním omezením atd.).

: Zastoupení různorodých skupin zaměstnanců (mužů i žen, mladších i starších pracovníků, místních i cizinců, zdravých jedinců i osob se zdravotním omezením atd.). Rovnost : Všichni pracovníci mají stejné možnosti a práva. Nikdo z nich by neměl být znevýhodněn kvůli svému původu, náboženství nebo sexuální orientaci. Ženy by na srovnatelných pozicích měly být ohodnocené stejně jako muži.

: Všichni pracovníci mají stejné možnosti a práva. Nikdo z nich by neměl být znevýhodněn kvůli svému původu, náboženství nebo sexuální orientaci. Ženy by na srovnatelných pozicích měly být ohodnocené stejně jako muži. Inkluze : Zaměstnanec může do pracovního procesu bez obav přenést celé své já. Nemusí se stydět nebo něco skrývat. Je respektován a přijímán takový, jaký je.

Podobně jako ESG nachází DEI své zastánce hlavně mezi demokraty. Naopak republikáni DEI postupy spíše kritizují a obávají se, že mohou vést k upřednostňování identity nad kvalifikací.

DNC

Ekvivalentem RNC u demokratů je DNC – Democratic National Committee (Demokratický národní výbor). Hlavní funkce obou orgánů jsou totožné. Také DNC zodpovídá především za fundraising, nastavení priorit strany a stanovení volební strategie.

ESG

ESG je zkratka anglických slov Environment, Social a Governance. Jde o soubor měřitelných kritérií, podle kterých lze posoudit a porovnávat udržitelnost či odpovědnost firem. Hodnocen je dopad na životní prostředí, přístup ke společnosti a způsob řízení podniku. Vysoké ESG může firmám pomoci k výhodnějším úvěrům nebo posloužit jako lákadlo pro investory.

V EU zavádí povinný ESG reporting směrnice CSRD (The Corporate Sustainability Reporting Directive). Od roku 2024 se vztahuje na banky, pojišťovny a firmy s více jak 500 zaměstnanci obchodující cenné papíry na regulovaném trhu. Do uvedené kategorie v ČR spadá například Škoda Auto, ČEZ, Komerční banka nebo Česká spořitelna. Na další firmy dopadne povinnost v následujících letech. V USA není ESG reporting na federální úrovni zatím povinný, nicméně v řadě států funguje legislativa vyžadující zveřejnění podobných informací.

Postoj k ESG prezidentské kandidáty v USA rozděluje. Současný prezident Joe Biden i demokratická kandidátka Kamala Harrisová patří k zastáncům ESG. Vidí v něm způsob, jak přimět firmy k větší odpovědnosti. Republikáni v čele s Donaldem Trumpem argumentují, že ESG praktiky omezují ekonomický růst.

FEC

Federal Election Commission (Federální volební komise) je nezávislý orgán, který dohlíží na financování volebních kampaní. FEC kontroluje, zda kandidáti dodržují federální zákony týkající se finančních příspěvků a výdajů. Komise se skládá z šesti členů. Jejich nominace předkládá americký prezident, schválit je musí také Senát. Rovnováhu v komisi zajišťuje pravidlo, podle něhož žádná ze stran nemůže mít více než tři zástupce.

GOP

Grand Old Party („Velká stará strana“) je neoficiální označení pro Republikánskou stranu. Termín GOP se objevil již v 70. letech 19. století. Běžně se používá v médiích i politických diskuzích. Přestože nejde o oficiální název, republikáni spojení GOP přijímají a sami ho využívají. V praxi GOP funguje jako druhé jméno strany.

IRA

Inflation Reduction Act (Zákon o snížení inflace) je významný legislativní balíček schválený v roce 2022 za vlády Joe Bidena. Hlavním cílem přijaté legislativy je omezení inflace, mimo jiné podporou investic v oblasti čisté energie či reformou daňového systému (včetně zvýšení daní pro velké korporace). Součástí IRA je rovněž snížení cen léků na předpis a dalších nákladů na zdravotní péči, zejména u seniorů.

Probíhající implementace IRA je během prezidentské kampaně hojně diskutovaná. Demokraté poukazují na přínosy legislativy, republikáni v čele s Trumpem IRA tvrdě kritizují. Za problém považují především části týkající se klimatických opatření a daňových změn.

LGBTQ+

Při vysvětlování některých pojmů jsme využili další často skloňované zkratky – LGBT či LGBTQ+. Tímto způsobem se označují zástupci různých sexuálních orientací a genderových identit. Každé písmeno zastupuje jinou skupinu:

L – Lesby

G – Gaye

B – Bisexuály

T – Transgender osoby

Původní zkratka LGBT se později rozšířila na LGBTQ+, přičemž Q reprezentuje slovo Queer (zastřešující termín pro různé neheterosexuální či necisgendrové identity) nebo Questioning (osoby, které si nejsou jisté svou sexuální orientací či genderovou identitou). Znak plus přidává další identity a orientace, jež nejsou uvedené v rámci předchozích písmen (například asexuální nebo nebinární osoby).

MAGA

Zkratka MAGA označuje slogan Make America Great Again („Udělejme Ameriku znovu skvělou“), který použil Donald Trump ve své první prezidentské kampani v roce 2016. S podobným sloganem pracoval již Ronald Reagan na začátku 80. let. Věta symbolizuje Trumpův slib obnovit ekonomickou a politickou sílu USA. Trump slogan nasadil také v roce 2024. Zkratka MAGA se využívá i pro označení Trumpových příznivců. V širším významu může znamenat konzervativní pohled na americkou politiku a společnost.

MS-13

Mezinárodní zločinecký gang působící hlavně v USA a střední Americe známý také jako Mara Salvatrucha, Mara či MS. Gang byl založený v 80. letech v Los Angeles imigranty ze střední Ameriky, zejména Salvadoru. Je spojovaný s obchodem s drogami, množstvím vražd a dalších násilných činů.

V USA je MS-13 často zmiňován v diskuzích o imigrační politice a bezpečnosti. Republikáni včetně Donalda Trumpa na gang opakovaně upozorňují v rámci argumentace pro přísnější imigrační zákony a kontrolu hranic. MS-13 bývá prezentován jako příklad nebezpečí plynoucího z nezákonné imigrace.

Project 2025

Project 2025 je iniciativa konzervativního think-tanku Heritage Foundation. V textu Mandate for Leadership: The Conservative Promise přináší Project 2025 soubor reforem, které by administrativa měla začít realizovat, pokud republikánský kandidát vyhraje volby. Text obsahuje i několik kontroverzních bodů – například zákaz potratů a pornografie, zastavení opatření na ochranu klimatu, vystoupení USA z OECD nebo omezení práv LGBT komunity. Demokraté varují, že je Trump připravený tyto reformy uskutečnit. Bývalý americký prezident se však od Projectu 2025 distancuje.

QAnon

QAnon je označení pro řadu konspiračních teorií, které se objevují od roku 2017. V americké politice získaly tyto konspirace významný vliv, zejména mezi příznivci bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ke zrodu QAnon došlo na serveru 4chan. Neznámý člověk zde začal zveřejňovat příspěvky pod pseudonymem Q. Písmeno v USA označuje bezpečnostní prověrku státního zaměstnance, který přichází do styku s citlivými informacemi. Spojení QAnon vzniklo doplněním zkrácené verze slova anonymous (anonymní).

Dotyčný mimo jiné tvrdí, že existuje mocná síť pedofilů a satanistů, kteří ovládají světovou politiku a média. Součástí této zrůdné elity mají být politici, herci i další známé osobnosti – například Hillary Clintonová, Barack Obama, papež František, George Soros nebo Tom Hanks. Donald Trump údajně vede boj proti této skupině a při události zvané The Storm (bouře) budou tito zločinci hromadně zatčeni. Na základní teorii se později nabalovala další tvrzení o globálním spiknutí elit, třeba v souvislosti s pandemií covid-19.

Odborníci zveřejněné informace odmítají a považují je za nebezpečné konspirační teorie bez faktického základu. Přesto teorie významně ovlivnily dění v USA. QAnon přispěl k šíření dezinformací o volebních podvodech po volbách v roce 2020. K teoriím se otevřeně hlásí i některé osoby, které v lednu roku 2021 zaútočily na Kapitol.

RNC

Republican National Committee (Republikánský národní výbor) je klíčový orgán Republikánské strany. Umožňuje koordinaci republikánů napříč státy USA, zajišťuje finanční prostředky a zodpovídá za volební a marketingovou strategii. RNC organizuje také republikánský národní sjezd, na kterém strana nominuje svého kandidáta na prezidenta.

Roe vs. Wade

Roe vs. Wade je klíčový případ Nejvyššího soudu USA z roku 1973, který měl zásadní vliv na americkou politiku a právo na potrat. Podle rozhodnutí soudu byla většina tehdejších protipotratových zákonů v rozporu s ústavou USA a jednotlivé státy je tak musely upravit. V praxi případ Roe vs. Wade vyústil v povolení interrupcí napříč Spojenými státy.

V roce 2022 Nejvyšší soud rozhodnutí Roe vs. Wade zrušil, což vedlo k návratu regulace potratů do kompetence států. Zhruba polovina z nich potraty omezuje, ve 14 státech dokonce platí úplný zákaz umělého přerušení těhotenství. Problematika potratů je jedním z hlavních témat Kamaly Harrisové, která chce právo na potrat opět prosadit na federální úrovni. Republikáni v minulosti podporovali federální zákaz interrupcí. Nyní se spíše kloní k zachování současného stavu, v němž o podmínkách potratů rozhodují jednotlivé státy.

SJW

Pokud zavítáte do internetových diskuzí pod články o prezidentských volbách v USA, nejspíš narazíte na zkratku SJW. Skrývá se za ní Social Justice Warrior („bojovník za sociální spravedlnost“). Lidé s konzervativním smýšlením tak (pejorativně) označují osoby, které jsou v jejich očích nadměrně horliví až agresivní v prosazování progresivních sociálních a politických názorů – zejména v otázkách rasové, genderové a ekonomické (ne)rovnosti, LGBT práv nebo životního prostředí.

Woke

Termín woke se dá přeložit jako „probuzený“ či „uvědomělý“. Spojení stay woke („zůstaňte bdělí“) se původně objevilo v afroamerické komunitě. Sloužilo jako výzva k ostražitosti vůči rasovým nespravedlnostem. Slovo woke se poté rozšířilo i do dalších oblastí. Dnes může kromě rasismu upozorňovat například na:

genderovou nerovnost,

sexismus,

sociální nespravedlnost,

omezená práva LGBTQ+ komunity.

Používání slova woke se neustále vyvíjí. V širším kontextu může výraz odkazovat na jakékoliv formy diskriminace a sociální problémy. Pro levicově smýšlející osoby má woke spíše pozitivní význam. Znamená pro ně progresivitu a odklon od starých pořádků. Z pohledu pravice přináší woke kultura přehnanou politickou korektnost. Slovo se proto stále častěji objevuje jako urážka – mimo jiné i v projevech Donalda Trumpa. Termín woke je velmi polarizující a vyvolává silné reakce na obou stranách politického spektra.

