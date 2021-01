Volby do amerického Senátů demokratům vyhrál Trump a Abramsová | E15.cz

Včerejší dění kolem amerického Kapitolu zcela upozadilo to podstatné. Senátní volby samotné a také to, že demokraté získali většinu. O těchto volbách ve státě Georgii se mluví už od listopadu. Liberální Američané, radující se z vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách, seděli jako na trní a čekali, zda volby dopadnou v jejich prospěch i tentokrát. Velmi těsně zvítězili v obou případech demokraté a mohou za to ve zkratce dva lidé: prezident Donald Trump a Stacey Abramsová.

Stacey Abramsová je černošská politička, právnička, bojovnice za lidská práva a stručně řečeno je to žena, která vyhrála ve státě Georgii – dlouhodobě republikánské výspě – Bidenovi volby, a teď mu ještě zajistila senátní většinu. S několika projekty v posledních deseti letech oslovovala s pomocí stovek dobrovolníků statisíce lidí, kteří by běžně k volbám nešli. Sbírala podpisy a pomáhala voličům – většinou z řad Afroameričanů, Asiatů nebo Hispánců – se registrovat. Přesvědčila je o tom, že i jejich hlas, se počítá.

Podařilo se. Biden byl v tomto státě prvním zvoleným demokratickým kandidátem od roku 1992. Díky aktuálním výsledkům bude mít nový prezident navíc mnohem silnější pozici.

A prezident Trump? Ten se, jak víme, o víkendu na poslední chvíli pokusil zvrátit výsledky jak prezidentských, tak senátních voleb. Když v telefonátu s představiteli Georgie tlačil a doslova škemral o nalezení potřebných téměř 12 tisíc hlasů v jeho prospěch, zřejmě ho ani náhodou nenapadlo, že by si jej druhá strana mohla nahrávat.

A že to, co říkal, uslyší mimo jiné voliči. Když v telefonátu zmiňoval, že voliči Georgie jsou velmi, velmi nazlobení a že to ukážou v úterních senátních volbách, měl naprostou pravdu. Není proto pochyb, že nahrávka zachycující snahu o zneužití prezidentské moci zvedla ze židle spoustu těch, kteří by možná jinak zůstali doma.

V členské základně Republikánské strany to teď vře a chtělo by se říct dobře jim tak. Vedení republikánů dlouho po 4. listopadu mlčelo, Trumpovy spekulace a útoky zpochybňující průběh i výsledky voleb nikdo neodsoudil ani neumlčoval až do doby, než se pro Bidenovo vítězství vyslovil v půlce prosince sbor volitelů. Není pochyb o tom, že se republikánům mlžení hodilo a že to bylo součástí strategie, jak nechat Trumpovy příznivce co nejvíc v napětí a očekávání, že se vše ještě dokáže zvrátit v jejich prospěch, a namotivovat je tak zároveň k účasti v senátních volbách.

O to větší neúspěch výsledky, i když neuvěřitelně těsné, pro republikány znamenají. To, co se včera událo v hlavním městě USA, předčilo nejhorší možné představy o tom, jak se tento muž bude s funkcí loučit.

Dav, jenž vtrhnul do budovy Kapitolu, kde právě probíhalo jindy formální zasedání všech zvolených zákonodárců, na kterém mají nahlas přečíst výsledky voleb v jednotlivých státech a oficiálně prohlásit nového prezidenta, poslechnul svého lídra. Vtrhnul do budovy, procházel se místy, odkud se jen před pár minutami evakuovali politici, jejich spolupracovníci a také novináři.

Za tento bezprecedentní akt a chování už není zodpovědný jen prezident Trump, který se jednoznačně zapíše do historie jako první americký prezident s diktátorskými sklony, ale celá Republikánská strana. Bude na nové administrativě, jak se s celou situací okolo Trumpa vypořádá a jak očistí pověst úřadu „nejmocnějšího muže světa“. Republikánům zbývá především sáhnout si do svědomí a vzít za své jednání odpovědnost.