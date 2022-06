Ropné embargo vybízí k omezení dálniční rychlosti | E15.cz

Schválený návrh embarga na dovoz ruské ropy do zemí Evropské unie představuje kompromis. Pro rozdíl v pozicích a závislosti jednotlivých států na ruské ropě existuje technologický důvod – ruská ropa se svým složením a vlastnostmi liší od případných alternativ. Ty by sice bylo možné dopravit do příslušných rafinerií, ale už by je nešlo zpracovat na pohonné hmoty a jiné produkty.