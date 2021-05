Stavební zákon a svěží vítr v Česku. Komentář Ondřeje Boháče | E15.cz

Rozumím tomu, že stavební zákon je velké politikum. Změna je nutná. Často mi ale argumenty státní správy při přípravě stavebního zákona paradoxně připadají, jako by zde všechno fungovalo a nový stavební zákon by to měl pokazit. Takže hlavně opatrně, žádné velké změny. A možná to tak optikou úředníka státní správy z oken kanceláře může opravdu vypadat. Státní správa nenese odpovědnost za výsledek, pouze za proces. Na tom, jaký a zda vůbec výsledek bude, státu nezáleží – zdá se.