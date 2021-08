Ondřej Malý: Chudé Vánoce z asijského kontejneru | E15.cz

Ceny dopravy čtyřicetistopového standardního kontejneru z Šanghaje do Rotterdamu už jsou dle indexu společnosti Drewry skoro na 14 tisících dolarech, což je o 670 procent víc než loni. Důvodů je hned několik – rejdaři, kteří dopravovali za ceny na hranici nákladů minulých pět let, si teď užívají bonanzu, mají vyprodané kapacity a nemají důvod jít s cenami dolů. Objednávají sice nové lodi, ty ale musí nejdříve někdo postavit, což bude trvat minimálně rok a půl.

Aby toho nebylo dost, na začátku června došlo k uzavření čtvrtého největšího přístavu světa v Jen-tchienu na jihu Číny z důvodu vyššího výskytu covidu mezi dělníky. Teď tamní přístavy omezují tajfuny. Nedostatkovým zbožím je i samotný kontejner, kterých chybějí v Číně desítky tisíc.

Největší rejdař na světě, dánská společnost Maersk, doslova prosí hlavně své americké zákazníky, aby nenechávali kontejnery ležet v přístavech a ty prázdné vraceli co nejrychleji. Upozorňuje také, že problémy ve všech přístavech, které nyní jednoduše nestíhají nakládat a vykládat lodi, budou pokračovat „do roku 2022 a asi dále“.

Logistika má jednu důležitou vlastnost: je hodně propojená. Když se na jedné straně světa něco stane, na té druhé se to začne drolit. Když jsou nedostatečné kapacity v přístavech, drážní tranzit přes Německo je na rozpadnutí včetně přechodu do Česka a nakonec i naše dráha na tom také není nejlépe. Zaplavená trať mezi Drážďany a Děčínem zastavila vlaky asi na čtrnáct dní na hlavní nákladní trase mezi Hamburkem a Českem. Český průmysl i obchod jsou na dopravě dost závislé a můžeme se tak „těšit“ na to, že stovky procent nárůstu cen kontejnerové dopravy se projeví i v koncových cenách. Obětí bude třeba oblečení, ale i hračky, které se dominantně dovážejí z Číny.

Už před dvěma měsíci velcí výrobci hraček avizovali, že dojde k nárůstu cen. Šéfka nákupu hračkářství Hamleys Jana Doležalová dodala, že se zdražuje už teď v srpnu. Podle ní je problém i v dostupnosti zboží. Normální bylo dopravit vánoční zboží v září, teď obchodníci ani nevědí, jestli dorazí zboží zaplacené už v červnu. Zdražení bude v průměru o šest až sedm procent.

Obvyklý apel obchodníků na dárkuchtivé Čechy, aby nenechávali vánoční nákupy na poslední chvíli, tak najednou nezní jen marketingově, protože tu existují reálné příběhy firem, jejichž kontejnery se nedostávají na lodi. V boji o místo je dokáže přeplatit někdo jiný, často automobilky, které jsou ochotny za dodávku některých dílů z Číny zaplatit skoro cokoli, protože jim v Evropě nebo v Americe unikají řádově vyšší peníze kvůli nedostatku konkrétních dílů. U některých položek už nyní obchodníci vědí, že nebudou.

Zdražení se týká i oblečení, které se sice vozí v kontejnerech z Asie v mnoha tisících kusech, ale je velký rozdíl, jestli se mezi deset tisíc párů kalhot rozpočítá dopravné 800 dolarů jako předloni, nebo 14 tisíc dolarů a víc jako letos. Ještě větší zvýšení ceny může být u obuvi dovážené z Asie balené do krabic, kterých se do kontejneru vejde méně. A pokud máme věřit rejdařům, situace se nijak rychle nezlepší.