Stavební produkce roste, ale bytová výstavba klesá | e15.cz

V lednu bylo zahájeno celkem 2687 bytů (meziroční pokles o 8,8 procenta) a dokončení se dočkalo 2981 bytů (meziroční pokles o 15,4 procenta). Stavebnictví se i nadále potýká s nedostatkem zaměstnanců – průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně snížil o 0,9 procenta, což může v dlouhodobějším časovém horizontu zpomalit dokončování projektů.

V průběhu prvních tří měsíců letošního roku poptávka koncových zákazníků klesla. V nákupním chování se projevila opatrnost, lidé vyčkávali, jak přečkají první zimu s vyššími cenami energií, a snažili se šetřit. U nás v továrně jsme zaznamenali propad objednávek pouze o sedm procent, což hodnotíme pozitivně, připravovali jsme se na větší propad. Zůstáváme optimističtí a předpokládáme, že se začátkem jara a příchodem teplejšího počasí si lidé začnou zase více zvelebovat svoje bydlení a díky úsporám dojde k oživení poptávky finálních zákazníků.

Zpomalení v oblasti bytové výstavby (menší počet zahájených projektů) má v tuto chvíli dopad především na firmy, které jsou na začátku stavebního procesu, a v naší výrobě se tedy zatím neprojevuje. Očekávám, že to přijde až v příštím roce.

V průběhu posledních tří let došlo vlivem nejrůznějších událostí (covid, válka na Ukrajině, růst cen energií, inflace) několikrát k výrazným výkyvům v nákupním chování zákazníků, se kterými jsme se museli vypořádat nejen my, ale i ostatní firmy na trhu. My jsme se v rámci strategie zaměřili na developerské projekty, u nichž máme pro letošní rok uzavřeny smlouvy v rekordní celkové výši přes 150 milionů korun, což nám zajišťuje dostatek práce i pro příští rok.

Díky této diverzifikaci neměly poklesy poptávky ze strany finálních zákazníků fatální odpad na naši výrobu. Počítáme s tím, že se bude zpomalovat dokončování developerských projektů, což se ale v našem případě začne projevovat až v posledním kvartálu příštího roku a v roce 2025. Pokud by byl propad výraznější, jsme připraveni rozšířit naši akvizici na developerských projektech i do dalších oblastí České republiky. Vzhledem k tomu, že momentálně máme zakázky v Praze, středních Čechách, v Brně a na jižní Moravě (občas v Ostravě), tak potenciál pro další rozvoj je veliký.

Autor je generálním ředitelem společnosti Solodoor.