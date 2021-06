Turecká lira lapá po dechu. Těžit z toho budou turisté | E15.cz

Na historicky nejnižších hodnotách se lira zatím nacházela začátkem listopadu 2020, kdy kurz dosahoval 10,1489 liry za euro. Zdá se, že se opět blíží k těmto hodnotám. Pro turisty, kteří se těší na letní sezónu, to může znamenat opět výrazně levnou dovolenou v Turecku.

Hodnota eura vůči turecké liře vzrostla od začátku roku o dvanáct procent. Podle oficiálního kurzu Evropské centrální banky si mohou turisté v těchto dnech směnit liru přibližně za 0,1 eur. Za poslední rok hodnota eura posílila vůči turecké měně o 38 procent a za posledních pět let dosáhla výkonnosti až 212 procent.

Nejvýraznější pokles hodnoty zaznamenala lira letos poté, co prezident Recep Tayyip Erdogan odvolal šéfa centrální banky Naciho Agba a na jeho místo dosadil Sahapa Kavcioglua. Stalo se to ještě koncem března a od té doby měna, která se postupně vzpamatovávala ze svých historických minim, opět výrazně oslabuje.

Agbal se přitom do čela centrální banky postavil až v listopadu loňského roku a snažil se bojovat proti vysoké inflaci zvyšováním úrokových sazeb. Jeho kroky proti oslabení měny obecně uznávali domácí i zahraniční představitelé. Tato strategie se však evidentně nelíbila Erdoganovi, který se dlouhodobě staví proti zvyšování úrokových sazeb a situaci se rozhodl vyřešit po svém. Za poslední necelé dva roky je to již třetí výměna na guvernéra banky.

V čele s novým guvernérem na svém posledním zasedání v polovině dubna Turecká centrální banka nezpřísnila měnovou politiku s úmyslem vypořádat se s vysokou inflací. Měnový výbor nechal základní úrokovou sazbu na 19 procentech, přičemž inflace dosahuje 16 procent. Turecká lira na prohlášení centrální banky reagovala dalším oslabením.

Výraznějšímu poklesu zabránil slib nového guvernéra centrální banky, který navzdory obávám veřejnosti, že začne s rychlým snížením úrokových sazeb, nakonec překvapil a prohlásil, že udrží přísně nastavenou měnovou politiku. A to přesto, že guvernér Kavcioglu před nástupem do nové funkce paradoxně kritizoval přísnou měnovou politiku. Dokonce zastával neobvyklý názor, že vysoké úrokové sazby mohou způsobovat růst inflace.

Otázkou tedy zůstává, do kdy mu nová rétorika vydrží. Nejistotu veřejnosti a investorů je tak dál cítit ve vzduchu.

K tlaku na hodnotu liry pomohlo i prohlášení amerického prezidenta Joe Bidena, který oficiálně uznal masakry Arménů v Osmanské říši v roce 1915 za genocidu. Lira obecně citlivě reaguje na napětí mezi Ankarou a Washingtonem poté, co konflikt s předchozím prezidentem Donaldem Trumpem vyvolal v zemi v roce 2018 recesi a krizi domácí měny.

Turecká ekonomika se momentálně opět dostává na hranu měnové krize. Pokud bude oslabování liry pokračovat a politický tlak prezidenta Erdogana v tomto směru nepoleví, může dojít k silným inflačním tlakům a ohrožení finanční stability země.

Alespoň částečně pomoci tamní ekonomice by mohlo oživení cestovního ruchu během letní sezóny i s ohledem na to, že Evropská unie plánuje covidové pasy, které by měly usnadnit a zpříjemnit turistům cety do přímořských zemí. Tak jak jsme mohli sledovat už v minulosti, pravděpodobně i nyní přiláká výhodný směnný kurz v důsledku oslabení turecké měny množství evropských turistů, kteří přijedou s vidinou levných nákupů.

Oslabení turecké liry však nebude zároveň znamenat zlevnění rekreačních zájezdů. „Propad kurzu turecké měny nebude mít vliv na ceny zájezdu. Ty jsou už dávno stanoveny a letenky a ubytování jsou nasmlouvané. Určitě to ale může být pro turisty příjemné v destinaci, co se týče utrácení na dovolené. Tam by mohli ušetřit,“ potvrzuje Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní kanceláře Invia.cz. Celkové náklady na odpočinek v tamních turisticky populárních destinacích by tak mohly turisty vyjít o něco levněji.

Autorka je hlavní analytičkou TopForexu