Muskův Twitter má být svobodnější. V Evropě narazí na regulace | E15.cz

Elon Musk nakráčel do budovy ředitelství Twitteru s porcelánovým umyvadlem v narážce na anglickou frázi „let that sink in“.

„Ptáček je osvobozen,“ napsal na Twitter jeho nový majitel Elon Musk v pátek. Zaplatil za to čtyřiačtyřicet miliard dolarů, zčásti sám, zčásti za přispění různých dalších investorů včetně třeba saúdskoarabského státního fondu. Což je docela legrační vzhledem k tomu, jaký má ropné království postoj ke svobodě slova, kterou mimo jiné nejbohatší člověk na světě zdůvodňoval koupi Twitteru.

Musk začal také úřadovat, povyhazoval velkou část managementu a vyhodil celou správní radu a stal se jediným absolutním vládcem nad sociální sítí, která je sice menší než Facebook, ale pro společenský diskurz významně důležitější. Nyní je v rukou člověka, jehož povědomí o tom, jak sociální sítě a platformy fungují, je v podstatě nulové. Musk ale bude zároveň zodpovědný za všechno, co se teď na Twitteru stane, a budou na něj naštvaní všichni, které Twitter nějak postihne za porušení pravidel, ať už reálné, nebo domnělé (protože jeho moderátoři ani algoritmy nikdy nefungují stoprocentně).

Evropa a regulace. Musk ještě netuší

Bude to mimořádně zábavné sledovat. Twitter není žádný lovebrand jako Tesla. Ani jako Starlink nepomáhá dostat nikým a ničím neblokovaný internet do zemí s tuhou kontrolou nad digitální ekonomikou, jako je Írán. Ani nevystřeluje satelity do vesmíru jako SpaceX. Naopak je cílem kritiky politiků zleva i zprava, kteří mají dojem, že příliš „cenzuruje“ nebo naopak příliš málo likviduje „dezinformace“. A tato kritika má výsledky, o kterých nový vládce nad Twitterem možná ani neví, ale brzy je bude muset řešit – „regulační supervelmoc“ EU už Twitter a další platformy svazuje poměrně tuhou regulací.

Profil nového majitele sítě Twitter Elona Muska:

Shodou okolností den před finálním převzetím Twitteru minulý pátek vyšel v unijním úředním věstníku evropský Akt o digitálních službách (DSA). Ten bude mít na byznys a fungování Twitteru zásadní dopad. Koneckonců komisař pro vnitřní trh Thierry Breton v reakci na Muskovo „ptáček je osvobozen“ tweetnul: „V Evropě bude ptáček létat podle našich pravidel.“

DSA bude plně účinný až od 17. února přespříštího roku, ale řada povinností bude platit dříve. Už od tohoto listopadu budou muset poskytovatelé online platforem a vyhledávačů začít počítat své měsíční aktivní uživatele, aby bylo jasné, kdo má více než pětačyřicet milionů uživatelů v Unii, a kdo se tedy stane „velmi velkou online platformou“ a „velmi velkým internetovým vyhledávačem“, pro které začne regulace platit významně dříve, a to už příští rok.

Twitter uvádí pouze čísla za celý svět a za USA, a navíc nikoli měsíční, ale denní uživatele, kterých má skoro čtvrt miliardy – takže v Evropě hranici skoro bezpečně překročí.

Soulad s DSA si vyžádá nemalé lidské zdroje

A tím pro něj začne nutnost podnikat v EU v souladu s DSA, jinak mu hrozí velmi mastná pokuta. Nařízení především nutí platformy k větší transparentnosti – budou muset zveřejňovat informace o tom, kolik lidí se věnuje moderaci obsahu, a to za každý úřední jazyk EU, o tom, jakým školením procházejí. DSA také požaduje, aby si uživatelé mohli na moderování (tedy na to, že je platforma zablokuje, smaže či omezí nějaký jejich příspěvek) rychle stěžovat.

A stížnosti má vyřizovat „včas, nediskriminačně, s náležitou péčí a nesvévolně.“ A navíc rozhodnutí o stížnostech mají vydávat „pod dohledem adekvátně kvalifikovaných zaměstnanců, a nikoli výhradně na základě automatizovaných postupů“. Platformy budou muset také ke svým datům pustit „prověřené výzkumné pracovníky“, což je skvělá zpráva, protože akademický výzkum vlivu sociálních sítí na společnost neochotou firem pustit vědce k datům velmi trpěl.

Zároveň budou muset platformy zpracovat detailní posouzení rizik, třeba v oblasti toho, jak jejich služby dopadají na „občanský diskurz, volební procesy a veřejnou bezpečnost“ i na základní práva, jako je respektování lidské důstojnosti, svobody projevu, informací, zákazu diskriminace a podobně.

Zohlednit při tom mají své algoritmy pro výběr příspěvků i zobrazování reklamy, moderování obsahu a tak dále. Budou muset také tato rizika prokazatelně zmírňovat a mít ve firmě „útvar zajišťování souladu“, který bude kontrolovat, jak daná platforma zajišťuje soulad s DSA. To bude vyžadovat od platforem značné nasazení lidské síly – pokud se Muskovi zdálo, že sedm a půl tisíce zaměstnanců Twitteru je příliš mnoho, nakonec možná bude muset přibrat ještě další.

Napilno bude mít i český koordinátor

Stejně tak jeho „slib inzerentům“, z minulého čtvrtka, že jim umožní co nejrelevantnější cílení reklamy, naráží na DSA, který naopak zakazuje profilaci dětských uživatelů a zakazuje sbírání chráněných osobních dat, jako je etnicita, politická orientace nebo sexuální orientace.

DSA tak bude naprosto zásadním zlomem v byznysu sociálních sítí, jehož účinky uvidíme v praxi poměrně brzy. V Česku bude navíc jeho vymáhání a kontrola celkem pikantní, protože v centru Prahy sídlí také jedna „velmi velká platforma“ a tou je největší světový pornografický server Xvideos. I ten bude muset plnit všechny regulatorní požadavky. Úředníci instituce, která bude v Česku prohlášena za „koordinátora digitálních služeb“ (tipnul bych si, že půjde o ČTÚ), tak budou mít o zábavu postaráno.