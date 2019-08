Z Rejžkova deníčku: Foldyna v čele peletonu mimoňů | E15.cz

V současném politickém obludáriu jako by se některé figury vsadily o to, kdo pronese větší a drzejší hloupost. Nedávno se dokonale ztrapnil předseda KSČM Vojtěch Filip (ano, stále platí jeho estébácké krycí jméno Falmer) výrokem o koncentračním táboru v Letech, určeném hlavně pro Romy. Filip lživě propojil vykoupení vepřína, který na místě tábora stál, s údajně sníženou produkcí českého vepřového. Jak může být někdo takový místopředsedou Poslanecké sněmovny? Proč kolegové nežádají jeho odvolání?

Do čela pelotonu mimoňů se čerstvě vyhoupl vyučený lodní mechanik a bývalý kapitán vnitrozemské plavby Jaroslav Foldyna. Což o to, že v minulosti protestoval proti vyhlášení nezávislosti Kosova, za prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách a že patří k příznivcům putinovských motorkářů Noční vlci.

O víkendu se s dalšími exoty typu Petra Hampla, Ladislava Jakla, Lenky Procházkové, Benjamina Kurase, Martina Konvičky či Tomáše Vandase zúčastnil vlasteneckého setkání Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže na zámku v Příčovech u Sedlčan. A kromě pseudovlasteneckých blábolů označil také probíhající pochod Prague Pride za „pochod kreatur s nahými zadky“. Nedivím se, že se mezi těmi zbylými rozumnějšími sociálními demokraty volá po jeho odchodu ze strany. Taková Trikolora ho určitě ráda přijme.

Na závěr vás hodlám šokovat. Snad poprvé chci pochválit prezidenta. Za to, že alespoň na pár dnů úplně zmizel a mlčí (pozn. red.: autor komentáře jej napsal ještě před Zemanovým oznámením, že Michala Šmardu ministrem kultury nejmenuje). Na moskevských ulicích teče při demonstracích krev, Miloš Zeman nic. Protestuje se i v Hongkongu, rovněž bez hradní reakce. Na severu Ruska explodovala raketa na jaderný pohon a unikla radiace, žádné stanovisko. Svatý klid. No, však on nám to po prázdninách na TV Barrandov u Soukupa všechno vysvětlí.