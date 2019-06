Z Rejžkova deníčku: Jak mi Gott nepodepsal Několik vět | E15.cz

V úterý se v Knihovně Václava Havla konala vzpomínková beseda ke třicátému výročí vzniku protirežimní petice Několik vět. Historik Petr Blažek moderoval vyprávění disidentů Hany Marvanové, Petra Placáka a Saši Vondry, dostalo se i na dotazy z publika. Chtěl jsem taky přispět svou špetkou do mlýna, ale nakonec jsem usoudil, že nejbizarnější historku z těch časů si nechám pro vás.

Na počátku července roku 1989 jsem nesl článek do bývalého měsíčníku Gramorevue. Bohužel již zesnulý vynikající hudební publicista Vojtěch Lindaur mi pošeptal, že u šéfredaktorky je sám Karel Gott a přinesl pozvánky na oslavu padesátin. Vojta byl též pilným sběračem podpisů k petici, ale na Mistra si netroufl, ať ho prý zkusím přemluvit já.

Čekal jsem na něj v průjezdu dosti odpudivého baráku v Jindřišské ulici, a když se konečně objevil, poprosil jsem ho o autogram pod Několika větami. Zesinal a pravil: „Zaprvé ne v tomhle příšerném smradlavém prostředí. A za další, víte, co se děje s Hankou Zagorovou, která to podepsala!“ Tak jsem ho nechal být, s drahým Vojtou jsme na jeho oslavu do podniku Družba pronikli a ulovili pár nových kousků aspoň tam.

Nikdy nezapomenu, jak jsme v bytě scenáristy Jiřího Křižana lezli po koberci a dávali dohromady seznamy čerstvých signatářů z petičních archů. „Já bych začal nějakým hercem. Nemáš tam někoho?“ „Jasně, plno.“ „Fajn, a teď státního zaměstnance.“ „Taky mám.“ „Výborně, a co třeba pro změnu někoho od dráhy?“ „Hele, tady vidím jednoho výpravčího.“ Když jsme mozaiku složili, Jiří ji odešel zatelefonovat Ivanu Medkovi do vídeňského Hlasu Ameriky.

Copak v Praze. Smekám před sběrači na venkově, kteří riskovali mnohem víc, pár smělých občanů šlo za rozšiřování Několika vět dokonce sedět. Ale za dveřmi už čekal Listopad.