Zápisník Barbory Pánkové: O neřestech | E15.cz

Sílí obavy, že evropský rozpočet na období 2021 až 2027 nebude hotový včas a to znamená nejistotu ohledně rozdělování peněz. Rozseknout pravidla alespoň na přechodné období chtějí po Bruselu ministři zemědělství visegrádské čtyřky. Je vidět, že být s povinnostmi ve skluzu se netýká jen nás obyčejných smrtelníků a pošty, ale je běžné i na úrovních mnohem výš. To je paradoxně docela dobrý pocit. Motivační knížky všem!

K dalším zlozvykům patří zapomínání, kterého teď hořce litují někteří návštěvníci mnichovského Oktoberfestu. Především jeden, jehož umělý chrup skončil v oddělení ztrát a nálezů. Pořadatelé dále našli 690 kusů oblečení nebo 660 peněženek. Jó, na slavnostech piva se dějí různé věci.

Nepříjemnosti může přinést i trend otevřených kuchyní. Týká se pražských luxusů, rychlého občerstvení a už i podniků lidových cen. U těch posledních to nemusí být ideální volba. Člověk sice ví, co jí, ale kvůli načichlému oblečení to bude vědět i jeho okolí dlouho potom.