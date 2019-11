Zápisník Barbory Pánkové: Princip zvědavosti | E15.cz

Spouštění novinek jde ruku v ruce s přetlakem zájmu. To je případ nové streamovací služby Disney+ z tohoto týdne, u které měli uživatelé první den problémy s připojením.

Můžeme ale zůstat i v lokálních podmínkách, například u iVysilani.cz České televize a každoročních potíží se sledováním prvních dílů StarDance. Jako by tvůrci nepočítali, že o to lidé fakt budou stát.

Týká se to i gastronomie, třeba luxusní asijské restaurace Sia v centru Prahy. Sami zakladatelé připouštějí, že sice měli velké kšefty, ale začali moc zprudka. Vyprávět by mohly určitě i další podniky. Jen jestli po oněch porodních bolestech neodpadnou kromě masy zvědavců i skuteční milovníci dobrého jídla, což by byla pro podobné restaurace a gurmány škoda. Raději pomalu, ale jistě.

Počítat s pomíjivou množinou zvědavců ale není zase až tak od věci. Ostatně pěkně to ukázali už Vít Klusák a Filip Remunda v dokumentu Český sen. Na otevření fiktivního hypermarketu přilákali v roce 2003 do pražských Letňan tři tisíce lidí. Podobný zájem provází otevírání obchodů dodnes. Lidská zvědavost je věčná.