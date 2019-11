Disney Plus startuje, část diváků hlásí technické problémy | E15.cz

Filmové studio Disney spouští novou streamovací službu Disney+. Hned v první fázi nabízí všechny filmy od animačního studia Pixar nebo seriál Simpsonovi. Část uživatelů si ale podle serveru New York Times stěžuje na technické problémy.

Podle NYT se problém týká hned několika platforem, odkud se chtěli uživatelé k nové streamovací službě připojit. Ať už jde o iPhony, zařízení s operačním systémem Android nebo přístroje Amazon Fire, všude se někteří lidé setkali s chybovou hláškou o nemožnosti připojit se ke službě.

"Poptávka po Disney Plus překonala naše očekávání," přiznala mluvčí firmy Karen Hobsonová s tím, že společnost na odstranění potíží s přetíženými servery pracuje.

Během prvního roku od startu platforma nabídne zhruba 500 filmů a 7500 seriálových epizod. V nabídce nebudou chybět ani filmové hity ze světa Hvězdných válek nebo od studia Marvel. Kromě toho Disney chystá velké množství filmů a seriálů, které nabídne exkluzivně pouze Disney+. Všechny filmy a seriály bude možné stáhnout, aby je předplatitelé mohli sledovat offline.

Služba je dostupná za 6,99 dolaru měsíčně, což je zhruba polovina základního předplatného konkurenčního Netflixu. Během prvního fiskálního roku bude Disney+ dostupná ve Spojených státech, západní Evropě a Asii. Do dvou let by pak měla dorazit na většinu světových trhů.

„Disney+ představuje odvážný krok vpřed. Předplatitelé budou mít přímé spojení s velkou spoustou kreativního obsahu z dílny studia Disney. Jsme přesvědčeni, že kombinace našich skvělých příběhů, milovaných značek a špičkových technologií udělá z Disney+ konkurenceschopnou službu, která bude mít hodnotu pro spotřebitele i akcionáře,“ řekl šéf studia Bob Iger.

Spuštěním vlastní streamovací služby chce Disney konkurovat už zavedeným platformám, jako je Netflix, Amazon Prime nebo HBO GO. V příštím roce chce do streamování videa investovat zhruba miliardu dolarů. Podle očekávání společnosti začne být služba rentabilní v roce 2024, až získá zhruba 90 milionů předplatitelů.