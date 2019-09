Zápisník Hany Filipové: Murphy vs. Cimrman | E15.cz

Vlna propouštění, která zasáhla londýnské finanční centrum, má zajímavou oběť. Jde o jízdní kola, která bankéři a obchodníci odcházející ze City prostě nechávají rezivět na parkovištích. Úplně to vidím v Česku. Kravaťáci uvazují svá kola před kancelářskou budovou a večer s výpovědí v ruce je marně hledají. Aneb jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.

Je zřejmě dobré mít za ekonomického poradce v Bílém domě Larry Kudlowa. Už se totiž objevily hlasy, že současná situace mezi USA a Čínou, které spolu vedou obchodní válku, je počáteční fází druhé studené války. Kudlow, jenž dříve pracoval v administrativě prezidenta Reagana, si pamatuje podobný boj již proti Sovětskému svazu. Bude platit Murphyho „Zkušenost je věc, kterou člověk získá až poté, co ji potřeboval“?

Jeden z průzkumů ukázal, že mladí lidé považují za ideální byt o velikosti 70 až 90 metrů čtverečních. Jejich ceny se pohybují od sedmi milionů do devíti milionů korun. Dostupnost nového bydlení je v ČR ve srovnání s vybranou evropskou dvanáctkou nejhorší. Tak co: Murphy, nebo Cimrman? K bydlení je to sice dál, ale zato horší cesta.