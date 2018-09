Zápisník Jana Pavce: Protiněmecké noty | E15.cz

Akční honička se psy a vrtulníkem nakonec skončila jeho dopadením. Když se to spojí s desetitisícovými pokutami pro české nájezdníky porušujícími tamní váhová omezení sběru hub, je závěr zřejmý – tuzemští vetřelci s odlišným kulturním zázemím by měli zůstat na sever od Dolního Dvořiště.

V osmičkovém roce se nám blíží další výročí. Z fotbalových odborníků a hrobníků národní reprezentace se protentokrát staneme vojenskými historiky, obdivovateli lehkého tanku vzor 35 a budeme snít o tom, jak bychom to Hitlerovi pěkně ukázali, kdybychom se mu v osmatřicátém postavili. Tak jako tak to bude pro mnohé vítaná příležitost si zahrát pár protiněmeckých not.

Kuchaři ze studentské jídelny Univerzity Karlovy v Praze dostali zlatou medaili za dezert v soutěži o nejlepší menzu. Člověku by se hned chtělo zabušit na dveře Karolina a vrátit se zpátky do univerzitních učeben. Vždyť vysokoškolský život musí být teď jako na obláčku – jen si vezměte ty tříčtvrtinové slevy na jízdném a všechny možné projekty luxusního studentského bydlení. Stipendium na ně jim teď určitě vystačí.