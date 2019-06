Zápisník Jana Vávry: Co ukázal Černobyl | E15.cz

Minisérie internetové videopůjčovny HBO GO o zkáze černobylské jaderné elektrárny skončila. Dozvuky seriálu mohou být mnohovrstevnaté jako sama tragédie z roku 1986. A to i z hlediska byznysu. Kabelová televize HBO by snadno mohla mít s nástupem digitalizace a platforem typu Netflix potíže. Úspěch seriálu ale značí, že i tradiční služby se mohou internetovému věku přizpůsobit.