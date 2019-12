Zápisník Jany Havligerové: Abolice sem a tam | E15.cz

Prezident Miloš Zeman si našel novou hračku – abolici. Vloni v lednu napevno prohlásil, že Andreji Babišovi milost neudělí, letos v září pro změnu připomněl, že kdyby se do Čapího hnízda „vrtalo“, tak by k tomuto kroku sáhl. Teď nejvyšší žalobce kauzu sice znovu rozjel, ale abolice nebude. Zeman se věrně drží svého životního kréda: Jenom hlupák nemění své názory.

Občanští demokraté se přou, zda v programu strany nazvaném Země, která vítězí, ponechat návrh na osvobození mladých pod šestadvacet let od daní. Bůhví proč. Kdyby ustanovení bylo navrch doprovázeno tím, že by stát školákům od šesti do osmnácti let věku vyplácel kapesné – odstupňované podle věku – nemělo by to chybu.

Pirát Jakub Michálek opět lítá v pěkném maléru. Podle dvou zdrojů z lůna strany, jejichž důvěryhodnost se nepodařilo ověřit, svou hláškou „TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty“ Michálek předčasně prozradil hlavní strategický cíl pirátského tažení. Nastolení vlády jedné strany.