Zápisník Jany Havligerové: Když se chce, tak to jde | E15.cz

Prezident Miloš Zeman, jeho expertní tým na zdravotnictví a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se sešli v Lánech. V diskuzi se shodli, že nedostatek zdravotních sester je největším současným problémem českého zdravotnictví. Páni, kdo by to řekl.

Předseda vlády Andrej Babiš slibuje, že do dvou let bude průměrná penze činit patnáct tisíc korun. Tak hlavně aby si téměř tři miliony důchodců – a jejich počet bude narůstat – zapamatovaly, kdo na ně myslí, až do doby, než půjdou v příštím parlamentním plebiscitu k volebním urnám.

Hradní kancléř Vratislav Mynář chodí na schůzky se soudci a minimálně na jedné z nich – s ústavním soudcem Šimíčkem – naznačil, jaké rozhodnutí by se líbilo prezidentu republiky. Konkrétně ve věci služebního zákona. Mynář odmítá, že by se snažil soudce ovlivnit, opoziční politická reprezentace soudí, že by měl ve funkci kancléře skončit. TOP 09 chce celou záležitost projednat ve sněmovně. Nebylo by jednodušší všem soudcům s okamžitou platností uložit domácí vězení?

Piráti mají recept na to, jak se bránit případnému zneužití čínských technologií. Podle první místopředsedkyně strany Olgy Richterové musíme mít kontrolu nad tím, z jakých komponent se kritická infrastruktura skládá, musí to být vyráběné v důvěryhodných továrnách a musí být kompletní dokumentace o tom, co jaké prvky dělají. Je to úplně jednoduché.