Zápisník Jany Havligerové: Zábava s vládou | E15.cz

Šéf ČSSD Jan Hamáček oznámil dobrou zprávu. Prezident Miloš Zeman se sejde s kandidátem na ministra kultury Michalem Šmardou. Schůzka by se měla odehrát během následujících týdnů. Zní to opravdu nadějně. Do konce letošního roku těch týdnů zbývá už jen devětadvacet.

Ministryně práce Jana Maláčová zase slibuje, že chybějící zhruba dvě miliardy korun na financování sociálních služeb najde vláda během pár dní. Že by se snad kabinet rozhodl třeba alespoň pokrátit slevy na jízdném? To asi ne. Ty jsou pro lidi, kteří ještě dojedou, nebo dokonce dojdou k volebním urnám.