Babiš: Česko nebude vracet žádné unijní peníze | E15.cz

„Máme tady zase hysterii s Babišem. Byl jsem informován, že je návrh předběžný a do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou. Jak to ale u nás chodí, je všude v médiích. Já ji nemám k dispozici. Jedná se však o ryze právní výklad, který je odlišný od uniklého dokumentu právní služby Evropské unie," prohlásil v Poslanecké sněmovně Babiš.

„Chtěl bych zdůraznit, že Česká republika nebude vracet žádné peníze... Já neporušil české ani evropské zákony... Česká republika bude nyní měsíc čekat, než dorazí český překlad a poté budou dva mesíce na to, aby se Česko vyjádřilo. Poté bude až stanovisko Evropské komise," dodal premiér. Po svém projevu premiér sněmovní jednání ihned opustil, odůvodnil to dalšími pracovními povinnostmi.

Podle závěrů Evropské komise, o nichž informují Hospodářské noviny a server Neovlivni.cz, by Česko mělo do Bruselu vrátit všechny prověřované Evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je prakticky vyloučeno, aby se Česku podařilo rozhodnutí unijních auditorů změnit. „Za svou praxi si nepamatuji jediný příklad, že by se členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů a právníků (Evropské komise - pozn. red.) na stroprocentní korekci. Je naprostý nesmysl, že by se to České republice podařilo," řekl s tím, že je už nyní jasné, jak se Evropská komise vypořádá s případnými připomínkami české strany k závěrům auditu. „Komise si nedovolí popřít návrh auditorů a právní služby (EK - pozn. red.)," dodal.

Jak uvedl předseda lidovců Marek Výborný, na Babišův střet zájmů doplatí další přijemci dotací Evropské unie.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD očekává, že na zprávu Evropské komise bude reagovat vláda jako celek. „Pokud to bude v rámci zákona, žádáme okamžité zveřejnění zprávy, nebo její části," řekl.