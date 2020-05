Zápisník Jany Havligerové: Zvídavý Hamáček | E15.cz

Šéf ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček, se diví, proč premiér hodlá pro epidemiologa Romana Prymulu vytvořit funkci zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Přijde mu to zvláštní. Na zasedání kabinetu se proto bude ptát, co Prymula bude v nové funkci dělat. A co podnikne ministr dál? Dál nic.