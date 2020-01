Zápisník Jiřího Frydlewicze: Zavirovaná planeta | E15.cz

Virus-přeběhlík z nejlidnatější země světa už za sebou zanechává viditelné následky na řadě kontinentů. Sedmnáct mrtvých, stovky nakažených a jedenáctimilionové město v karanténě. Hlavní hygienička České republiky je však zatím v klidu. No uvidíme. Ti, co hráli mobilní hru Plague Inc., vědí, že v případě nouze to jistí útěk do Grónska.

A jen pro info: V Paraguayi propukla epidemie horečky dengue, která může být smrtelná stejně jako koronavir 2019-nCoV. Nakaženo je zatím 1800 osob včetně prezidenta Beníteze a u dalších deseti tisíc je na nákazu podezření. Nebudeme si nic nalhávat - na třetí světovou válku to zatím nevypadá, nejdříve se musí celý svět dát do kupy.