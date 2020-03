Investiční úlet - zápisník Marka Schwarzmanna | E15.cz

Člověk musí diverzifikovat. Nejčastěji se toto pravidlo zmiňuje při nakládání s finančními rezervami – známe tedy fráze jako optimální složení portfolia, protikrizový polštář či bezpečný přístav. To vše ale před lety narušil nástup virtuálních mincí. Kolik bychom do nich měli vkládat prostředků a v jakém podílu vůči tradičním instrumentům? Než experti stihli na tuto otázku vymyslet kloudnou odpověď, přivalil se do Česka nový, koronavirem nakopnutý trend: investiční mouka a investiční lančmít.