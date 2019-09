Zápisník Martina Čabana: Ekonomie v ráji | E15.cz

„Žijeme v ráji tady,“ pravil v televizi šéf hnutí ANO. A když něco řekne předseda vlády, má to váhu. Proto se zkusme zamyslet, jaká opatření bylo pro vstup do ráje potřeba podniknout. Pustit po 30 letech k moci komunisty, nesáhnout během ekonomického růstu ani na jednu potřebnou reformu a nechat si vládnout od trestně stíhaného premiéra v děsivém střetu zájmů. A ráj je tady! Přiznávám, nezlobím se na předchozí generace politiků, že tuhle cestu do ráje nenašli. To by jednoho fakt nenapadlo.