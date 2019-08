Žalobci v pondělí zřejmě zveřejní, zda rozhodli v Babišově kauze | E15.cz

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek napsal, že lhůtu státní zástupci prodlužovat nebudou, dozorující žalobce Jaroslav Šaroch by tak podle webu měl rozhodnout během do pátku. Cimbala to nepotvrdil. "Lze předpokládat, že v pondělí by mohla být zveřejněna informace," řekl Cimbala. Doplnil, že pokud by rozhodnutí padlo, nebude zatím státní zastupitelství sdělovat jeho obsah.

Cimbala už dříve upozornil, že pokud bude rozhodnutí vypracováno, budou pravděpodobně následovat navazující administrativní úkony, které si vyžádají další časový úsek. Vzhledem k tomu, že má spis přes 20 tisíc stran, může podle informací trvat i více dní, než bude rozesláno účastníkům.

Pokud lhůta pro vypracování rozhodnutí prodloužena nebude, může Šaroch podle trestního řádu rozhodnout více způsoby. Kromě podání obžaloby může také trestní stíhání zastavit, nebo postoupit případ jinému orgánu.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna.

Kvůli dotaci na stavbu farmy je obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení. Informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování v hlavní části případu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.