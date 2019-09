Premiér Babiš: Věřím, že státní žalobce moje stíhání zastaví | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) věří, že státní zástupce zastaví jeho stíhání v případu Čapí hnízdo. Pokud by obžalobu soudu podal, Babiš by z čela vlády neodešel. Ministerský předseda to řekl v nedělní Partii televize Prima. Dále uvedl, že poslanci vládního hnutí nepodpoří ve Sněmovně senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Označil ji za nesmysl.