O kvalitách demokracie, zápisník Martina Čabana | E15.cz

Zvláště Pirátům se adept povedl. Svými neortodoxními pohledy na kapitalismus a demokracii baví i děsí Tomáš Tožička velkou část sociálních sítí. Třeba: „Skutečná demokracie – kdy lid převzal moc a odpovědnost a to i na pracovištích, byl třeba 1968 v ČSSR.“ (sic!) Není zřejmé, zda autor míní předsrpnové období, kdy ústava diktovala vedoucí úlohu komunistické strany, anebo období posrpnové, kdy se k tomu přidala ještě okupace cizí mocí. Ale je to vlastně jedno. Pitomost je to v každém případě.

Poslanci zvolí nového ombudsmana. Podle nabídky kandidátů se zdá, že bude úřad buď pokračovat v linii ochrany lidských a občanských práv mocensky upozaděných skupin, anebo se bude novátorsky věnovat ochraně většiny „proti všem těm genderům“, jak se vyjádřil jeden ze zájemců o funkci. Jako by se i v tom skrývalo jádro aktuálních sporů o podobu a definici demokracie.