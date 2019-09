Zápisník Michala Noska: Koněv a nanovlákna | E15.cz

Vstup do budovy radnice Prahy 6 včera hlídala policie a dveře úřadu zdobilo upozornění, že provoz byl kvůli zvýšenému bezpečnostnímu opatření omezen na minimum. To vše kvůli jednání zastupitelů o budoucnosti sochy maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigadistů v Bubenči a možným střetům odpůrců čtyřicet let starého artefaktu a jeho příznivců. S odstraňováním soch mají v Bubenči praxi.