Koněvovu sochu má nahradit památník osvobození Prahy, rozhodli zastupitelé | E15.cz

Pomník na náměstí Interbrigády, který patří městské části, se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli.

Referendum o osudu pomníku, které by bylo v případě schválení vypsáno s nejbližšími parlamentními volbami, považovali za nejlepší řešení opoziční Piráti. Zástupci koalice TOP 09, STAN a ODS nicméně chtěli rozhodnout hned. Schválený návrh počítá s vypsáním soutěží na podobu nového památníku a také na úpravy celého náměstí. Nový pomník by podle vedení radnice mohl spolufinancovat pražský magistrát. Pro návrh hlasovalo 33 zastupitelů ze 45. Jeden člověk byl proti, šest zastupitelů se zdrželo a zbylých pět nehlasovalo.

To, kam by se měla Koněvova socha přesunout, bude městská část teprve řešit. Zástupci Prahy 6 dříve zmiňovali zahradu ruského velvyslanectví, nyní nadnesli možnost sochu umístit do Muzea paměti 20. století, které plánuje magistrát. Má se zaměřit na historii nesvobodných režimů na českém území.

Zelení navrhli vojenský hřbitov na Olšanech. Prezident Miloš Zeman v neděli uvedl, že ho zaujal nápad europoslance Jana Zahradila (ODS) přesunout Koněvovu sochu na pozemky ministerstva obrany v Praze. O přesunutí sochy do zahraničí radnice podle místostarosty Jana Laciny (STAN) neuvažuje, nejvýše formou zápůjčky, doplnil.

"Prosím všechny, aby se snažili situaci zklidnit, a ne ji dále eskalovat. Sochu nehodlá nikdo ničit ani strhávat, bude přesunuta na důstojné místo," uvedl Kolář.

Na jednání ve čtvrtek vystoupili i poslanci, třeba Zdeněk Ondráček (KSČM), Ivana Nevludová (dříve SPD) nebo Jan Lipavský (Piráti). Vyjádřili se také občané. Prostor naopak nedostala bývalá poslankyně Marta Semelová (KSČM), která nežije v Praze 6 a její vystoupení by museli schválit zastupitelé. To se nestalo, stejně jako v případě aktivisty Jiřího Černohorského. Odstranění sochy před jednáním odmítlo několik desítek demonstrantů, podle kterých by tím radnice porušila zákon.

Ve středu vydalo ruské ministerstvo zahraničí prohlášení, v němž označilo politiky uvažující o přemístění památníku za "iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem". Ruský ministr kultury Medinskij opakovaně kritizoval starostu Koláře, minulý týden ho přirovnal k nacistickým pohlavárům. V čtvrtečním rozhovoru pro agenturu RIA Novosti kritiku zopakoval. Vedení šesté městské části se podle něj postavilo na stranu chuligánů, špiní památku sovětských vojáků a vážně porušuje smluvní závazky Česka.

Podle ruského senátora Cekova je potřeba postupovat tvrdě. "S ohledem na to, že v Evropské unii myslí pouze na peníze a morální a duchovní hodnoty pro ně nemají žádný význam, je zapotřebí je potrestat ekonomicky. Především zcela přerušit výměnu turistů s Českem," sdělil agentuře RIA Novosti.

Ruské velvyslanectví označilo rozhodnutí Prahy 6 za nehorázné. "Doufáme, že i přes současné rozhodnutí místního úřadu zůstane pomník I.S.Koněva na svém historickém místě, a česká strana v plné míře zajistí jeho ochranu v souladu se svými mezinárodními závazky podle Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993," uvedlo na facebooku.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu uvedl, že česká diplomacie v kauze připravuje další kroky.

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897 - 1973) se na konci druhé světové války podílel na osvobození části Polska, Slezska a Saska a také Prahy. Vedl krvavé potlačení povstání v Maďarsku a působil v Berlíně v době výstavby berlínské zdi. Jeho bronzová socha v nadživotní velikosti je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky a byla odhalena 9. května 1980.