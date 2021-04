Zápisník Michala Noska: Triumfy a katastrofy | E15.cz

NASA má za sebou historický úspěch. Malé výzkumné helikoptéře Ingenuity se zdařil start i přistání na Marsu. Jednalo se o vůbec první řízený a kontrolovaný let nad povrchem cizího vesmírného tělesa. NASA již plánuje další náročnější lety, tak můžeme jen očekávat, jaké výsledky přinesou. Ve vesmírné agentuře tak mají obrovský důvod k radosti.

Katastrofa naopak zasáhla technologický projekt plně automatizovaného řízení vozů Tesla, při nárazu do stromu v něm zahynuli u amerického Houstonu dva muži. Policie prokázala, že ve chvíli nehody se stroj řídil sám. To bude pro Muska a jeho automobilku znamenat další komplikaci při prosazování autonomního řízení. Americké silniční úřady prošetřují několik podobných nehod. A poslední tragédie potvrzuje, že technologie do automobilů sice patří, ale volant musí stále držet člověk.