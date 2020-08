Zápisník Michala Noska: Záchodky a rychlodráha | E15.cz

Důstojnějšího prostředí se letos a příští rok dočkají cestující na záchodcích v desítkách měst. Na většině nádražních toalet navíc bude možné platit bezhotovostně, čímž odpadne ponižující hledání drobných na platbu u ušmudlaného okénka. Na počátek třetí dekády jednadvacátého století je to bezesporu pokrok.

Obdobně příznivá je i zpráva o chystané rychlodráze z Prahy do Drážďan. Jak z pohádky o českém vláčku a rychlovláčku zní, že po novém koridoru budou vlaky jezdit až 350kilometrovou rychlostí a cesta z Prahy do Drážďan se zvládne za hodinku. Má to ale být až za dvacet let. V evropském měřítku výstavby a provozu rychlotratí Česku ujel vlak dávno, a jen velký optimista by tak mohl tvrdit, že ho do roku 2040 dožene.