Zápisník Nguyen Thuong Ly: Horký den, horký rok | E15.cz

Už je to rok, co vládne druhý kabinet premiéra Andreje Babiše. Připomeňme si ve zkratce, co se za posledních rok dělo: Králíci – místo Malé Kněžínek – další diplomka – místo Krčála Maláčová – místo Pocheho Petříček – Babiš junior na Krymu – první hlasování o nedůvěře – za drahá data si můžeme sami – místo Novákové Havlíček – kalamity na D1 – místo Ťoka Kremlík – policie navrhla obžalovat Babiše – rezignace Kněžínka – evropské audity – Benešová – čtvrt milionu lidí na Letné.