Zápisník Nguyen Thuong Ly: Nelítostné verdikty | E15.cz

Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu Babiše na Slovensko, které ho vede jako agenta v evidenci předlistopadové komunistické Státní bezpečnosti. Soud ve Štrasburku tak potvrdil rozhodnutí slovenských soudů, že je Babiš veden jako agent StB oprávněně. Premiér se samozřejmě brání a chce ve sporu pokračovat. Do té doby platí, že Andrej Babiš byl agentem StB. Škoda že to jeho voliče nezajímá.

Jiný evropský soud zase zamotal hlavu Babišově protějšku ve Velké Británii. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku v pondělí potvrdil, že Británie může jednostranně stáhnout rozhodnutí o brexitu. Ač premiérka Theresa Mayová takový scénář odmítla, stejně ucouvla před blížící se drtivou prohrou v Dolní sněmovně a odložila hlasování o rozvodové dohodě s unií až na leden, kdy by měla předložit nový plán. Mayová hned v úterý vyrazila do Haagu, Berlína a do Bruselu za unijními lídry. Vzhledem k jejich neochotě měnit již uzavřenou dohodu to musel být frustrující eurotrip.

Radostněji je na Pražském hradě. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že „od středy má s panem prezidentem dovolenou“. Zřejmě nás čekají nejen tři týdny bez blahosklonných rozhovorů pro TV Barrandov, ale možná i tweetů pana mluvčího. Není v politice vždy všechno špatně.